M. Night Shyamalan et les raisons pour lesquelles il a fait des films avec Marvel ou DC

La carrière de M. Night Shyamalan est pleine de nuances intéressantes, être capable de livrer des films qui deviennent un succès retentissant auprès de la critique et du public, de rester au sommet du box-office international, puis de sortir des films tels que « L’événement», Qui jusqu’à présent n’est pas clair le type de public auquel il a été adressé.

Pourtant, il n’y a aucune raison de discréditer complètement son talent, qu’il a montré dans « Panneaux« , »Le village« Ou »Incassable», Un film culte dans lequel, anticipant la tendance des grands studios, il déconstruit le mythe du super-héros et les éléments qui composent la mythologie de la bande dessinée.

Le film a gagné une place particulière dans le cœur des fans du genre, et ses suites « Divisé » et « VerreIls ont réussi à terminer l’esquisse complète d’une histoire qui était en préparation depuis plus de 20 ans, présentant un retour triomphant pour le réalisateur.

Dû au fait que Shyamalan a montré une affinité avec la bande dessinée en tant qu’élément narratif, il est difficile de penser qu’il ne s’est pas intéressé à la réalisation d’un projet pour de grandes franchises telles que DC ou Merveille. Lors d’une récente conversation avec ComicBook.com, le réalisateur assure que des discussions avec les deux franchises ont eu lieu, mais que rien ne s’est jamais concrétisé.

«J’ai eu beaucoup de conversations au fil des ans sur de nombreux super-héros avec de nombreux studios qui les possèdent et sur la manière dont j’aimerais les aborder. Et c’est une de ces choses que je pense être mon style, s’il y avait une situation ».

Shyamalan Il commente qu’il mentionne toujours qu’il a réussi à faire un film de super-héros comme il le voulait, mais le minimalisme, les insinuations et le manque de CGI sont dans un langage très différent de ce à quoi s’attendent de nombreux studios.

«Donc, chaque fois que j’ai eu ces conversations dans le passé à propos de quelqu’un, que ce soit un personnage ou une franchise, je deviens tellement nerveux et je pense ‘Hé, ce n’est pas ce que tu veux que je fasse très discrètement, à petite échelle et introspectif. », Conclut-il.

Bien que le style du réalisateur ne soit peut-être pas ce à quoi les fans de bandes dessinées s’attendraient d’un film inspiré de leurs personnages préférés, n’oublions pas qu’il y a eu récemment des propositions intéressantes dans le genre. Depuis « Oiseaux de proie« , Qui maintient une échelle d’action très contenue en elle-même, même des bandes comme »Joker« , Qui chercherait à créer un thriller » art-house « sur l’un des méchants les plus emblématiques de DC Comics.