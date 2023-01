M. Night Shyamalan est « toujours reconnaissant » pour Bruce Willis

Réalisateur M. Night Shyamalan affectionne particulièrement Bruce Willis, l’acteur maintenant à la retraite qui est apparu dans une poignée de films du premier. Notamment, Willis a partagé la vedette avec Haley Joel Osment dans Le sixième sens, le film à succès qui a essentiellement mis Shyamalan sur la carte en tant que réalisateur hollywoodien. Dans le film, sorti en 1999, Willis joue un thérapeute dont l’enfant patient (Osment) peut voir et parler à des morts. Le film est particulièrement connu pour sa fin tordue, quelque chose qui deviendrait monnaie courante dans les futures histoires de Shyamalan.





Après Le sixième sens, Willis apparaîtra dans trois autres films pour Shyamalan. Cela inclut un autre rôle principal dans Incassableun rôle qu’il a repris pour une apparition spéciale dans Diviser suivi de la troisième et dernière course du personnage dans Un verre. Willis a depuis pris sa retraite d’acteur en raison de son diagnostic d’aphasie, comme annoncé l’année dernière. Dans une nouvelle interview avec THR, Shyamalan a réfléchi sur sa relation avec l’acteur emblématique. Les Sixième sens Helmer n’a que des éloges pour Willis et dit qu’il est « reconnaissant » d’avoir l’acteur dans son coin au début de sa carrière.

« Ouais, il représente évidemment le monde pour moi. Je ferais n’importe quoi pour lui et sa famille, et cela a été très difficile pour toutes les personnes impliquées. J’ai eu beaucoup de larmes à ce sujet, et mon père souffre également du même genre de choses. . Donc, l’avoir sur les deux fronts, c’est profond de réaliser à quel point tout est précieux. Je suis donc simplement reconnaissant pour ce qu’il a fait parce qu’il n’a pas du tout microgéré. Il m’a protégé du système dès le début, donc je suis éternellement reconnaissant à lui. »





M. Night Shyamalan a personnellement réalisé le camée de Bruce Willis à Split

Quand Shyamalan se développait Diviseril a eu l’idée de se faufiler dans Willis pour une apparition spéciale en tant que personnage de Incassable, révélant que les deux films faisaient partie d’une histoire commune. Le problème était que Incassable appartenait à Disney et Diviser est un film universel. Mais comme l’explique Shyamalan, il a personnellement obtenu les autorisations nécessaires pour utiliser le personnage dans Diviser sans même le dire à Universal jusqu’à ce que la scène soit tournée.

« C’était tellement fou. J’ai tellement de chance. J’ai demandé à Disney si je pouvais faire une petite apparition d’un des personnages de Incassable. J’ai dit : ‘Je ne sais pas ce qui va se passer. C’est juste un petit clin d’œil à la fin du film. Ils ont donc été incroyablement aimables et ont dit oui. Mais je n’ai pas dit à Universal que j’avais fait ça. Je ne l’avais pas dans le scénario original. Alors je leur ai montré le film dans la salle de projection, et quand les lumières se sont allumées, ils se sont dit : ‘Quoi !? C’est un personnage d’un autre film et d’un autre studio. Cela n’arrivera plus jamais. Et j’ai dit : ‘Je sais que vous n’allez pas le croire, mais tout va bien. J’ai la permission de l’utiliser. Donc c’était sauvage et incroyable que ça se soit réuni. »

Willis profite de sa retraite, mais Shyamalan est loin d’être fini. Son dernier film, Frappez à la cabinesort en salles le 3 février.