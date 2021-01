M. Night Shyamalan défend toujours la fin de « Glass »

En raison de ses antécédents en tant que cinéaste, se concentrant principalement sur les thrillers surnaturels, on ne s’attendrait jamais à ce que l’une des meilleures analyses du mythe du super-héros dans la bande dessinée soit faite par M. Night Shyamalan, un cinéaste dont la relation orageuse avec des critiques spécialisés fait déjà partie de sa réputation.

En l’an 2000, bien avant DC Comics et merveille penseront même à déplacer régulièrement leurs franchises au cinéma »,Incassable« A présenté l’histoire de David Dunn, interpreté par Bruce Willis. Un homme qui a été le seul survivant d’un accident de train sans aucune blessure, amenant un homme mystérieux aux os cassants à penser qu’il est destiné à être un super-héros.

Comme beaucoup de personnages de super-héros, Dunn Il a un élément spécifique qui le rend vulnérable à ses ennemis. Dans son cas, ce serait l’eau, qui (alerte spoiler), le conduirait à être tué en « Verre« , Bande qui complète la trilogie également composée par »Divisé« , Protagonisée par James mcavoy et Anya Taylor-Joy.

La fin de Dunn dans l’histoire, qui viendrait avant sa confrontation attendue avec « The Beast », cela n’aurait pas été tout à fait du goût de beaucoup de téléspectateurs lors de sa première, qui ont qualifié cette conclusion d ‘ »anticlimactique ». Cependant, ce serait pareil Shyamalan qui a assuré que son intention était de se référer au mythe grec d’Achille.

« Eh bien, au final, la chose la plus simple peut éliminer la personne la plus forte », commentait le cinéaste lors d’une récente conversation avec Uproxx. «C’est plus comme le talon d’Achille, dans le mythe à ce sujet. Vous n’avez pas besoin d’une armée pour tuer l’homme le plus fort si vous connaissez ses faiblesses ».

Dans « Verre», Shyamalan semble construire le décor parfait pour mener une grande confrontation entre héros et méchant dans le plus pur style de la bande dessinée de l’âge du bronze, jouant avec les attentes du spectateur et aboutissant à une sorte de déconstruction sur ces histoires.

Inutile de dire que la carrière du cinéaste est restée une montagne russe de succès et d’échecs. « Le sixième sens« L’aurait mis sur la carte après ses multiples nominations aux Oscars. Des bandes comme « L’événement« , »Le dernier maître de l’air« Ou « Après la terreIls n’aideraient pas à améliorer sa réputation, bien qu’ils ne lui nuisent pas au point de l’empêcher complètement de se racheter face aux critiques.

Après les résultats positifs surprenants avec « La visite« En 2015 et »Divisé « En 2017, Shyamalan a réussi à revenir dans la liste des favoris parmi de nombreux cinéphiles et téléspectateurs occasionnels de son travail. Il travaille actuellement en tant que producteur exécutif sur «Serviteur», Dont la deuxième saison est déjà disponible sur Apple TV +.