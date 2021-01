M. Night Shyamalan défend la fin de verre et la mort dans les flaques beaucoup critiquée

La trilogie de super-héros du cinéaste M. Night Shyamalan Incassable, Divisé, et Verre a été présenté comme un récit fondé et mûr du mythe des super-héros où les capes et les collants sont introuvables, et avoir des super pouvoirs est autant une malédiction qu’un cadeau. Mais alors que la trilogie de Shyamalan est louée pour son approche originale des super-héros, la grande finale de la série a suscité un certain nombre de critiques.

Une grande partie des critiques concernait David Dunn, joué par Bruce Willis. Introduit pour la première fois en Incassable, Dunn a été érigé en héros de l’histoire, un homme surpuissant avec une peau incassable et une faiblesse pour l’eau, qui tente d’arrêter les machinations des super-vilains, M. Glass et la Horde. Malheureusement, Verre met fin aux aventures de David en faisant noyer le personnage dans une flaque d’eau. Dans une interview avec Uproxx, M. Night Shyamalan a expliqué pourquoi David devait sortir d’une manière si ignominieuse.

« Eh bien, à la fin, que la chose la plus simple peut abattre la personne la plus forte. Que c’est plus comme le talon d’Achille que, dans le mythe, vous n’avez pas besoin d’une armée pour abattre l’homme le plus fort si vous savez leur faiblesse. «

Il semble donc que la scène avec David Dunn se noyant impuissant dans une flaque d’eau était censée évoquer l’une des traditions les plus anciennes du mythe des super-héros, celle de la « Kryptonite du super-héros ». Si vous vous souvenez, Superman est peut-être l’homme le plus fort du mot, mais tenir un éclat de kryptonite devant son visage le transformera immédiatement en un désordre impuissant qui peut à peine se tenir debout.

Pourtant, bien que la disparition de David ait un sens dans le contexte, l’impact visuel de voir le personnage le plus fort de la série être vaincu par une flaque d’eau était trop pour les critiques. Glass a reçu des critiques terribles de la part de nombreux sites, et bien que le film ait eu une projection décente au box-office, Shyamalan a admis l’année dernière que voir un film dans lequel il avait déployé tant d’efforts pour se déchirer l’avait frappé durement, et tout ce qu’il pouvait c’était pleurer.

«J’étais à Londres quand j’ai entendu que les critiques américaines pour ‘Glass’ étaient médiocres. J’étais dans un fauteuil de maquillage pour une émission de télévision, et j’ai pleuré … Nous revenions tout juste des projections de Londres, qui étaient Nous n’avons eu que de superbes projections du film dans le monde entier. Donc, essentiellement, je n’étais pas préparé. J’avais ce faux sentiment de faire partie du groupe en toute sécurité. Mais mon garçon, est-ce que je me suis senti désemparé ce jour-là. Honnêtement , Je me sentais comme: « Ne me laisseront-ils jamais être différent sans me jeter sur le tas d’ordures? » Le sentiment d’inutilité m’a précipité, et pour être honnête, ça ne part jamais vraiment. Mais de toute façon, le film a continué, non? Il est devenu numéro un dans tous les pays du monde, et il représente mes convictions. «

