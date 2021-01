M. Night Shyamalan critique les premières envoyées à HBO Max

L’une des nouvelles qui ont le plus réussi à surprendre les cinéphiles du monde entier est la décision prise par Warner Bros de prendre une grande partie de son panneau d’affichage des premières de films et de les programmer pour une première diffusion simultanée via HBO MaxCe qui, il va sans dire, est une nouvelle peu accueillie par un grand nombre de personnalités du milieu.

Depuis Christopher Nolan jusqu’à Denis Villeneuve, un grand nombre de cinéastes se sont totalement prononcés contre cette mesure qui, selon beaucoup, «finirait par anéantir le cinéma». Récemment, un nouveau cinéaste a rejoint cette position: rien de moins que M. Night Shyamalan.

Shyamalan a partagé quelques mots avec Fandom avant la nouvelle saison de « Serviteur«Comme d’autres membres de l’industrie, le cinéaste a exprimé sa déception face à cette situation, s’opposant complètement au scénario posé par Warner Bros et le peu d’informations qui sont offertes à cet égard. «Vous devez juste deviner ma réaction», dit-il.

« Je ne l’approuve pas du tout. Surtout sans parler aux cinéastes. Ridicule. Il est évidemment géré par les entreprises et je me sens mal pour mes collègues qui l’ont découvert et qui s’en occupent maintenant. » Le cinéaste est fermement convaincu que le streaming direct n’est pas la solution et qu’il espère que nous pourrons tous bientôt revenir en salles.

Trois mois, quatre mois, cinq mois, peu importe. Et que les deux peuvent coexister. Que nous avons des divertissements de haut niveau à la maison et que nous les avons quand nous voulons qu’ils sortent. Il n’est pas nécessaire de se cannibaliser les uns les autres.

Shyamalan évidemment, je ne serais pas complètement contre le streaming, étant « Serviteur« Un exemple de cela. Mais, comme beaucoup d’autres créateurs, il reste ferme en continuant à faire des productions destinées au grand écran. Jusqu’à présent, Warner Bros Il ne semble pas vouloir reculer sur son plan de sortie 2021.