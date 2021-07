M. Night Shaymalan révèle son idée d’Indiana Jones 4 qu’il a proposée à Steven Spielberg

M. Night Shyamalan a rencontré une fois Steven Spielberg et d’autres hauts dirigeants au sujet de l’écriture potentielle d’un film d’Indiana Jones et il a expliqué un peu ce qu’il avait en tête pour le projet. À l’époque, seuls les trois premiers Indiana Jones des films étaient sortis et beaucoup d’efforts ont été déployés pour faire décoller le quatrième opus. Shyamalan a été impliqué dans la conversation à un moment donné au cours de ce processus alors qu’il était à l’aube du succès de Le sixième sens.

Spielberg avait l’intention de diriger Indiana Jones 4, mais sans aucune idée gravée dans le marbre, différents scénaristes ont été approchés pour le scénario. Dans une nouvelle interview avec Collider, M. Night Shyamalan a été interrogé directement sur le moment où il a failli être impliqué dans la franchise Indiana Jones. Comme le rappelle le cinéaste, la rencontre à elle seule était un rêve devenu réalité et même si son pitch n’a pas été utilisé, il considère toujours ce jour comme un moment monumental de sa vie.

« Oh, mon Dieu. Je veux dire, c’était fantastique. Évidemment, Les aventuriers de l’arche perdue est mon film préféré de tous les temps et c’était donc un rêve, qu’on lui demande quand j’étais enfant d’aller voir un film dans une salle de cinéma, puis que cette personne lui demande plus tard d’en écrire un à l’avenir. Je pourrais m’évanouir à ce moment-là. C’était incroyable. J’ai mes cahiers ; J’ai encore ceux avec toutes mes idées pour ce film. J’ai eu une prise. J’ai parlé à toutes les personnes impliquées et c’était si naissant à l’époque, ce film. Tout le monde n’était pas encore entré dans une pièce. Ils me faisaient rebondir des idées. Donc tout le monde avait des idées différentes sur ce qu’il fallait faire. Quand tu dis ça, j’ai dans la tête, c’est un cahier vert, et j’ai eu cette idée. C’était une idée plus sombre. »

Après avoir noté que chaque film Indiana Jones avait un MacGuffin, c’est-à-dire un dispositif d’intrigue qui fait avancer l’histoire, comme l’Arche de l’Alliance dans Les aventuriers de l’arche perdue. Shyamalan a précisé qu’il avait une idée pour son Indiana Jones l’histoire de MacGuffin, bien qu’il ne l’ait jamais partagée avec Steven Spielberg et l’atelier. Pour l’instant, il reste silencieux sur ce que pourrait être exactement cette idée. Le temps nous dira si un jour il divulguera l’une des informations qu’il avait notées dans ce cahier vert.

On peut se demander si c’était pour le mieux ou non que les choses n’aient pas fonctionné avec Shyamalan. Ce qui s’est passé à la place, c’est Speilberg qui a utilisé une histoire conçue par George Lucas, Jeff Nathanson et David Koepp pour Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Le film a en effet été un énorme succès au box-office, mais il n’a pas été aussi bien reçu par la critique que ses prédécesseurs, remettant Indy sur la glace pendant de nombreuses années.

En attendant, vous pouvez découvrir le dernier projet de Shyamalan en regardant son nouveau film OLD dans les salles de cinéma. Quant à Indiana Jones 5, il devrait sortir le 9 juillet 2022 selon James Mangold. Lisez l’intégralité de l’interview sur Collider.

Sujets : Indiana Jones