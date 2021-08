M. McFeely de ‘Mister Rogers’ a un fils de facteur qui perpétue l’héritage de son père

Les fans de « Mister Rogers » se souviendront de M. McFeely de David Newell comme d’un homme joyeux de « Speedy Delivery » et ont joué le rôle à partir de 1968. David, 82 ans, a déclaré au Pittsburgh Post-Gazette que Rogers était la première personne à visiter son épouse après la naissance de leurs trois enfants, ce qui signifie qu’Alex a rencontré pour la première fois le légendaire animateur de l’émission pour enfants alors qu’il n’avait que deux jours.

Et il a toujours été très normal d’être immergé dans le « quartier », dit Alex dans l’article. « Quand vous vivez autour de ça, vous ne réalisez pas à quel point c’est spécial et plutôt cool. C’était beaucoup de jours sur le plateau et dans les bureaux et aller à des apparitions avec mon père et rencontrer beaucoup de gens intéressants et des personnes célèbres. »

« Le quartier de Daniel Tiger. » PBS / Avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Il n’est donc pas surprenant qu’Alex ait fini par faire carrière dans le divertissement ; il a travaillé dans des films indépendants et dans des émissions de téléréalité comme « Crash Course » à Los Angeles, mais a fini par retourner à Pittsburgh. Maintenant fiancé et père d’Ashton, 1 an, il a décidé de s’installer dans un emploi plus stable – et le service postal américain est arrivé.

« Quelle ironie il serait un livreur/employé des postes, et je prétends l’être depuis plus de 40 ans », s’amuse David.

Ces jours-ci, Alex livre sur la route de Squirrel Hill à Pittsburgh, mais il n’est pas trop éloigné de ses intérêts d’acteur : il est apparu dans un rôle de camée dans « Daniel Tiger’s Neighborhood », la série PBS Kids qui met en vedette la marionnette de M. Rogers, Daniel dans une version animée, cette semaine. Son rôle? Jouer un facteur qui a aidé le cadeau d’une petite fille pour un ami est arrivé en toute sécurité. (Il y a même un œuf de Pâques dans l’épisode : il livre le colis à la maison n°143, ce qui signifie « Je t’aime » pour Fred Rogers.)

Mais pour la plupart, Alex est toujours là pour apporter le courrier réel à des personnes réelles ; apparemment, on lui dit souvent : « Tu es né pour ça. »

David Newell dans le rôle de M. McFeely dans « Mister Rogers Neighborhood » avec Fred Rogers. Alamy Banque D’Images

« Je suis tellement fier de lui et de sa famille », déclare David. « Cela me fait du bien d’aller là-bas et de voir Alex s’intéresser autant à son fils. … Fred serait ravi de le savoir aussi, car c’est exactement ce que Fred faisait avec le programme : encourager la communication familiale. »

Quant à Alex, il est heureux de « perpétuer l’héritage » de la mission de Fred Rogers – et il a eu la chance d’honorer le rôle de son père au panthéon. Pour lui, son père était le plus grand professeur de tous.

« Merci d’être le plus grand modèle qui soit », dit Alex. « A part monsieur Rogers. »