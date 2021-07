M. Freeze et d’autres supervillans de DC qui ont été pris en compte pour The Suicide Squad

James Gunn avait le choix entre tous les super-vilains de DC lors de l’élaboration du script de La brigade suicide, et le cinéaste vient de révéler une pléthore d’autres personnages considérés comme n’ayant pas été retenus. Prévu pour sortir en salles et sur HBO Max le mois prochain, le nouveau film marque la première apparition de Gunn dans le DCEU. C’est le résultat de sa brève interruption de Disney et Marvel, dont il a depuis repris le travail. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

En entrant dans la production de The Suicide Squad, Warner Bros. a donné à Gunn un règne créatif libre pour faire ce qu’il voulait. Il était libre de ramener plusieurs joueurs majeurs de la précédente Escouade Suicide, dont Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller. Il a également présenté une grande variété d’autres super-vilains de DC, dont beaucoup font leur première apparition dans un film d’action réelle, notamment Peacemaker de John Cena, The Thinker de Peter Capaldi et Polka-Dot Man de David Dastmalchian.

Établir sa liste finale pour les super-vilains présentés dans La brigade suicide n’était pas facile. Il y avait beaucoup d’autres noms de DC Comics que Gunn voulait apporter, mais ils ne correspondaient tout simplement pas à l’histoire qu’il avait conçue. S’adressant à Twitter samedi, Gunn a révélé plusieurs autres personnages qu’il avait envisagés en publiant des illustrations d’eux tels qu’ils apparaissaient dans les bandes dessinées réelles.

« Quand j’ai envisagé pour la première fois d’écrire La brigade suicide J’ai gardé un dossier des personnages que j’envisageais. En voici quelques-uns (parmi beaucoup) qui n’ont pas été retenus (pour l’instant !) » James Gunn écrit dans le fil de tweet. « Chaque personnage de La brigade suicide a été choisi dans un but, grand ou petit, et bien que j’aime beaucoup de ces autres personnages, ils n’ont pas aussi bien servi l’histoire. Je suis bien sûr ouvert à les utiliser à l’avenir. Et il y a beaucoup plus de merveilleux personnages @DCComics d’où ils viennent. Voir La brigade suicide en salles le mois prochain ! »

Quand j’ai envisagé pour la première fois d’écrire #TheSuicideSquad J’ai gardé un dossier des personnages que j’envisageais. Voici quelques-uns (parmi beaucoup) qui n’ont pas été retenus (pour l’instant !) https://t.co/xvOoEzJwMIpic.twitter.com/hwVFB9wi6W – James Gunn (@JamesGunn) 3 juillet 2021

Chaque personnage de #TheSuicideSquad a été choisi dans un but, grand ou petit, et bien que j’aime beaucoup de ces autres personnages, ils n’ont pas aussi bien servi l’histoire. pic.twitter.com/MLxt36FPaZ – James Gunn (@JamesGunn) 3 juillet 2021

Je suis bien sûr ouvert à les utiliser à l’avenir. Et il y a beaucoup plus merveilleux @DCComics personnages d’où ils viennent. Voir #TheSuicideSquad en salles le mois prochain ! pic.twitter.com/gRExWsy1yG – James Gunn (@JamesGunn) 3 juillet 2021

Dans l’ordre, les personnages affichés dans les tweets de Gunn sont : Livewire, Punch & Jewelee, Black Spider, Deathstroke, Man-Bat, Plastique, Chemo, KG Beast, Solomon Grundy, Rainbow Creature, Gunhawk et Knockout. Répondant aux questions dans les tweets de suivi, Gunn a également déclaré à ses fans qu’il considérait également Bronze Tiger, Killer Frost et M. Freeze.

Oui, je l’ai considéré. Mais je n’utilisais à peu près que de vrais méchants (autres que Flag), donc je l’ai exclu assez tôt. Même raison pour laquelle je n’ai pas utilisé Katana. – James Gunn (@JamesGunn) 3 juillet 2021

Oui, Killer Frost et Mister Freeze étaient tous les deux sur ma liste. (Mais le DCEU Starro n’a pas cette faiblesse). – James Gunn (@JamesGunn) 3 juillet 2021

Les personnages ne manquent toujours pas dans La brigade suicide. Cela inclut Margot Robbie dans Harley Quinn, Idris Elba dans Bloodsport, John Cena dans Peacemaker, Joel Kinnaman dans Rick Flag, Sylvester Stallone dans King Shark, Jai Courtney dans Captain Boomerang et Peter Capaldi dans Thinker. Avec David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Michael Rooker comme Savant, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Flula Borg comme Javelin et Pete Davidson comme Blackguard.

La brigade suicide sortira en salles le 6 août 2021. Le même jour, il sera également disponible en streaming pendant un mois sur HBO Max. Si le film marche bien, nous pourrions voir Gunn revenir un jour au DCEU, où il pourrait avoir la chance d’utiliser certains de ces autres super-vilains.

Sujets : Escouade suicide