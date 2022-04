M. et Mme Smith : Prime Video apportera une série du film avec Donald Glover

Plate-forme Première vidéo il prévoit d’avoir toutes sortes d’exclusivités chaudes pour son catalogue. Avec la prochaine première de la troisième saison de »The Boys » et avec la série »Le Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir » qui ramènera l’histoire classique du Seigneur des Anneaux, a montré qu’il a un grand potentiel et un fort support de production pour les abonnés à son service.

Maintenant, Prime Video prévoit d’apporter une nouvelle version de »Mr. Et Mme Smith », le film classique dans lequel ils ont joué Brad Pitt et Angelina Joliequi aura comme co-créateur l’artiste donald gantier. Sans en savoir plus, Glover a déclaré à quel point la production du programme se passait bien, puisque l’actrice a récemment été incluse Maya Erskin pour jouer dans la série.

Cela pourrait aussi vous intéresser : saviez-vous que Breaking Bad prévoyait de tuer Jesse et Hank lors de sa première saison ?







Dans une interview, Glover a déclaré que l’actrice connue pour avoir participé à »Pen15 » jouera la titulaire Mme Smith. »Elle est géniale. C’est émouvant. J’aime vraiment le spectacle. J’écris la fin maintenant. » Il a également commenté le départ de l’actrice Phoebe Waller-Bridge du projet, qui était auparavant choisie pour Mme Smith, citant la « différence créative classique » comme raison de son départ.

En plus de co-créer le spectacle, Glover écrit et joue dans »Mr. et Mme Smith » comme M. Smith. La série est une réinvention du film de 2005 mettant en vedette Pitt et Jolie, une histoire d’action romantique centrée sur deux assassins professionnels, chacun embauché pour éliminer l’autre. Le film a été un énorme succès au box-office, rapportant 487,3 millions de dollars sur un budget de 110 millions de dollars.

Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios, a applaudi l’excellent travail que Glover a mis dans la série, déclarant: « Donald est l’un des créateurs et interprètes les plus talentueux au monde. C’est vraiment un rêve pour nous, comme ce sera pour notre public mondial, de le faire collaborer avec une équipe créative aussi puissante. »

Vous pourriez également être intéressé par : Moon Knight : c’est ce qui a inspiré le costume emblématique du personnage

La série s’écrit avec le showrunner Francesca Sloan, qui servira également de producteur exécutif aux côtés de Yariv Milchan, Michael Schaefer, Jenny Robins et, bien sûr, Glover. Il est prévu que »M. et Mme Smith » arrive sur Prime Video plus tard cette année.