Lynne Ramsay dirigera la fille qui aimait Tom Gordon

La dernière histoire de Stephen King pour obtenir le traitement sur grand écran est La fille qui aimait Tom Gordon, ce qui amène Lynne Ramsay à diriger.

Bonne nouvelle pour les nerds et les fans de Stephen King, l’adaptation cinématographique à longue gestation du thriller psychologique, La fille qui aimait Tom Gordon, va enfin de l’avant. Les plans pour un film remontent au début des années 2000, à l’époque où le réalisateur de films d’horreur emblématique George A. Romero était attaché à la réalisation. Les choses ont bloqué après son décès, mais maintenant Village Roadhow est prêt à faire bouger les choses!

Ils ont déjà fait appel à Christy Hall (qui aide à co-créer Netflix Je ne suis pas d’accord avec ça) pour aider au scénario et a engagé Lynne Ramsay pour le diriger. THR a été le premier rapport de l’actualité.

Lors d’une randonnée de six miles sur la branche Maine-New Hampshire de l’Appalachian Trail, Trisha McFarland, 9 ans, se lasse rapidement des querelles constantes entre son frère aîné, Pete, et sa mère récemment divorcée. Mais quand elle s’éloigne d’elle-même, puis essaie de se rattraper en essayant un raccourci, elle se perd dans un labyrinthe sauvage plein de périls et de terreur. À la tombée de la nuit, Trisha n’a que son ingéniosité pour se défendre contre les éléments, et seulement son courage et sa foi pour résister à ses peurs grandissantes. Pour se réconforter, elle accorde son Walkman aux émissions de matchs de baseball des Red Sox de Boston et suit les performances graveleuses de son héros, le lanceur de secours Tom Gordon. Et quand la réception de sa radio commence à s’estomper, Trisha imagine que Tom Gordon est avec elle – la protégeant d’un ennemi bien trop réel qui a laissé une traînée d’animaux abattus et d’arbres mutilés dans les bois denses et sombres …