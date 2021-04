Lynne Patton a-t-elle été poursuivie pour le Hatch Act en raison du racisme?

En août, une vidéo diffusée le dernier soir de la Convention nationale républicaine consistait en un regard de deux minutes sur quatre locataires de logements sociaux de New York qui ont loué le bilan de l’ancien président Donald Trump et critiqué le maire de la ville.

Quelques heures après la sortie de la vidéo, trois de ces locataires se sont exprimés pour dire qu’ils avaient été amenés à participer à la vidéo. Ils ont accusé Lynne Patton, un haut fonctionnaire fédéral du logement, d’être le cerveau derrière les induire délibérément en erreur.

Patton, qui a admis avoir enfreint la Loi Hatch, a accepté de payer une amende de règlement et de ne pas siéger au gouvernement fédéral pendant 48 mois.

Lynne Patton n’a pas été la seule à enfreindre le Hatch Act, mais elle a été la seule à être punie. Est-ce parce qu’elle était la seule femme noire parmi les fautifs?

Quel a été le rôle de Patton au sein du gouvernement fédéral et comment a-t-elle réagi?

Après l’inauguration de Biden, Patton a quitté son emploi au ministère du Logement et du Développement urbain en janvier. L’amende qu’elle a reçue était de 1 000 €. De plus, elle a été exclue de la fonction publique.

Le Bureau du conseiller spécial, l’agence qui applique la loi Hatch, a publié une déclaration sur la situation de Patton.

« En utilisant les informations et les connexions NYCHA dont elle dispose uniquement en vertu de sa position HUD, Patton a abusivement exploité l’autorité de sa position fédérale pour aider la campagne Trump », indique le communiqué.

Patton était l’un des nommés politiques de Trump qui avait peu ou pas d’expérience dans leur domaine et utilisait principalement leur poste pour aider le président et son administration. Diffusant généralement de la désinformation et faisant en sorte que sa voix atteigne un public plus large.

Le mardi 6 avril, Patton a répondu à la situation dans un e-mail dans lequel elle a déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir fait et publié la vidéo.

«Malheureusement, après avoir consulté plusieurs avocats du Hatch Act après l’emploi, recevoir des conseils juridiques incorrects et / ou incomplets, même de bonne foi, de votre propre agence ne constitue pas une défense affirmative», a écrit Patton.

De quel côté sont les locataires?

« Elle veut juste de l’attention, et je ne vais pas la lui accorder », a déclaré Claudia Perez, l’une des locataires qui s’est sentie trompée en apparaissant dans la vidéo pro-Trump. «Je ne pense pas que c’était assez sévère», a-t-elle déclaré à propos de la punition.

Perez avait l’impression que la vidéo mettrait en évidence les problèmes chroniques de la régie du logement. Bien qu’elle ait voté pour Trump aux élections, elle a déclaré qu’elle n’aurait pas participé à la vidéo si elle connaissait la véritable intention derrière celle-ci.

Keith Boykin, un commentateur de CNN, s’est adressé aux médias sociaux pour exprimer sa frustration quant au fait que Patton était la seule personne de l’administration Trump punie pour une ligne que plusieurs responsables avaient également franchie. Il affirme que d’autres personnes comme Ivanka Trump et Kellyanne Conway ont également enfreint le Hatch Act.

«Je ne suis pas fan de Lynne Patton et elle a clairement violé la loi Hatch. Mais il en a été de même pour Kellyanne Conway, Ivanka Trump et presque tous les autres membres de l’administration Trump. Pourquoi la femme noire est-elle la seule à être punie », a-t-il tweeté.

La loi Hatch de 1939 limite la participation des employés fédéraux à certaines activités politiques partisanes, selon la FDA.

Alors pourquoi est-ce qu’elle était la seule à avoir reçu une punition? Bien que beaucoup soient indignés sur les médias sociaux car ils disent qu’elle n’était pas la seule en faute, cela pourrait être à cause de son histoire concernant le Hatch Act.

Le Bureau du conseiller spécial a déterminé en 2019 que Patton avait enfreint la loi lorsqu’elle «aimait» les tweets politiques, ainsi que pour avoir affiché un chapeau Trump «MAGA» dans son bureau à New York.

Cela ne devrait pas enlever le fait, cependant, qu’elle était la seule à recevoir une punition et qu’elle est également la seule personne noire impliquée.

Quelle est la prochaine étape pour Patton?

On ne sait pas quels sont ses plans en ce qui concerne le gouvernement fédéral après sa suspension de quatre ans. Pour l’instant, elle est au chômage et occupée à payer son amende.

Cette situation devrait être examinée plus en détail pour déterminer pourquoi elle était la seule à subir des conséquences pour avoir enfreint la Loi Hatch. Ce n’est probablement pas un hasard si elle était la seule femme noire impliquée mais la seule punie.

Quelle a été l’implication d’Ivanka Trump dans les coulisses? Nul doute qu’il sera plus difficile de la punir en tant que fille du président précédent. Le gouvernement devrait-il prendre d’autres mesures? Patton était-elle également en faute auparavant, et cela a-t-il joué un rôle dans sa punition?

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.