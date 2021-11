Lynda Carter sort une chanson inspirée de « Wonder Woman 1984 »

« Wonder Woman 1987 » a surpris les fans du personnage lors d’une séquence post-générique dans laquelle Lynda Carter, la star de la série télévisée diffusée entre 1975 et 1979, était la première entrée de Wonder Woman dans l’action en direct, cette fois jouant le guerrier légendaire Asteria.

Le film réalisé par Patty Jenkins mettait autrefois en vedette Gal Gadot dans le rôle de la princesse Diana de Themiscira, qui essaie de passer inaperçue parmi les humains lorsqu’elle juge nécessaire d’affronter Maxwell Lord (Pedro Pascal), un homme d’affaires ambitieux qui possède un étrange artefact exauçant ses vœux. .

Le film a un certain degré de tragédie romantique en raison du fait que Diana est réunie avec son amour perdu, Steve Trevor, qui a en partie servi d’inspiration pour une nouvelle chanson intitulée « Human and Divine », selon The Hollywood Reporter, qui souligne dehors que Lynda Carter travaillait déjà sur la chanson quand elle a été appelée pour son caméo.

Lynda Carter essayait d’écrire une chanson dédiée à son défunt mari Robert A. Altman. Étant impliquée dans le film, l’actrice a été émue par l’histoire d’amour dans l’intrigue et par la façon dont Diana et Steve sont obligés de se séparer une fois de plus, donc, selon Carter, cela est devenu une partie du sujet central de sa chanson.

« J’étais vulnérable et inspiré en écrivant cette chanson. Cette graine créative a commencé avec mon propre grand amour et c’est là qu’elle vit toujours, dans mon cœur et l’amour pour mon mari », a déclaré Carter à propos des origines de cette chanson. « C’est un hymne pour les grandes histoires d’amour de tous les temps. »

Il a été convenu que Patty Jenkins reviendra pour diriger un troisième (et apparemment le dernier) volet de « Wonder Woman », qui mettra à nouveau Gal Gadot en tant que protagoniste. Il n’est pas encore confirmé si Lynda Carter aura une plus grande participation dans ce film, qui devrait sortir en salles en 2013.