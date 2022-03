Lynda Carter accueille Wonder Woman March Madness Bracket

C’est l’heure de March Madness, et pour la plupart des gens, cela signifie basket-ball. Mais pas pour tout le monde. Maintenant, l’actrice Lynda Carter se lance dans March Madness avec un nouveau support sur sa page Facebook. Mme Carter exhorte ses fans à nommer leurs épisodes préférés de la Wonder Woman Émission de télévision.

Ces épisodes s’affronteront dans un support March Madness pour déterminer le meilleur Wonder Woman épisode de tous les temps. Vous pouvez consulter la publication Facebook de ce support March Madness ici.

Ce support est une façon amusante pour les fans d’interagir avec Lynda Carter, qui a joué Wonder Woman dans 60 épisodes dans les années 70. Mme Carter a toujours été très fière de sa performance en tant que Wonder Woman et de l’utilisation de cette performance pour encourager les jeunes femmes à atteindre leurs objectifs.

Les fans pourront nommer des épisodes en commentant le titre sur le post avec le support, puis au fur et à mesure que le support progresse, les fans voteront sur l’épisode qui devrait continuer. Les épisodes seront illuminés jusqu’à ce qu’un épisode voté par les fans soit déclaré le Merveille Championne féminine du bracket March Madness.

Il est intéressant de noter que Linda Carter permet aux fans de nommer des épisodes plutôt que de proposer ses propres idées quant à l’épisode qui, selon elle, devrait être entre parenthèses. Le temps nous dira quels épisodes les fans pensent être les meilleurs de la série. Alors que le vote commence bientôt, les fans sont encouragés à nommer rapidement des épisodes et à garder un œil sur le support pour voir comment leurs choix d’épisodes se déroulent et, bien sûr, à participer aux votes.

Lynda Carter est toujours Wonder Woman pour beaucoup







Bien qu’il soit indéniable que Gal Gadot a fait un excellent travail en tant que Wonder Woman dans le DCEU, pour beaucoup de gens, Lynda Carter reste la norme pour le rôle. Cela témoigne de la qualité de Mme Carter en tant que Wonder Woman pendant son temps en tant que super-héros amazonien.

Son Wonder Woman L’émission s’est déroulée de 1975 à 1979 et, bien qu’elle n’ait duré que trois saisons, elle a été considérée comme un succès retentissant. Pour beaucoup de gens, le succès de Wonder Woman en tant qu’émission de télévision est spécifiquement due au casting de Lynda Carter dans le rôle de Diana Prince. Parce qu’elle était si crédible en tant que Diana Prince et Wonder Woman, Lynda Carter a fait le Wonder Woman Émission de télévision à la fois agréable et divertissante.

À ce jour, beaucoup de gens considèrent encore Lynda Carter comme la Wonder Woman définitive. Cela n'enlève rien au tour de Gal Gadot en tant que Wonder Woman. Gadot a fait un excellent travail en tant que Wonder Woman pour cette génération particulière de héros DC à l'écran. Pour ce style de DC, Gadot est la bonne personne pour le rôle. Si Lynda Carter était à son apogée, elle ne serait probablement pas la bonne personne pour cette version particulière de DC car sa Wonder Woman était plus claire, tout comme Superman de Christopher Reeves était du côté plus clair et n'aurait donc pas s'adapter au DCEU actuel.





de Lynda Carter Wonder Woman est maintenant diffusé sur HBO Max. Les fans peuvent regarder les épisodes et nommer des épisodes pour le support Carter's March Madness. Merci à Lynda Carter d'avoir organisé ce qui semble être un événement divertissant !





