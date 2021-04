Lyft vend son unité de conduite autonome à Toyota pour 550 millions de dollars

28 avr.2021 11:08:44 IST

Le service de covoiturage américain Lyft a accepté de vendre sa division de conduite autonome à une unité de Toyota du Japon pour 550 millions de dollars, ont annoncé lundi les entreprises. Cette décision fait suite à un désinvestissement similaire d’Uber l’année dernière, les entreprises de covoiturage se concentrant sur les opérations de base alors qu’elles luttent pendant la pandémie de coronavirus. L’opération Lyft connue sous le nom de Level 5 sera intégrée à Woven Planet Holdings, une filiale de Toyota Motor Corporation, qui créera une équipe de quelque 1 200 personnes travaillant sur la technologie de conduite autonome au Japon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Lyft recevra quelque 550 millions de dollars en espèces, dont 200 millions de dollars payés d’avance et 350 millions de dollars sur cinq ans en vertu de l’accord.

«Cette acquisition fait progresser notre mission de développer la mobilité la plus sûre au monde à grande échelle», a déclaré James Kuffner, directeur général de Woven Planet.

« Cet accord sera essentiel pour tisser ensemble les personnes, les ressources et les infrastructures qui nous aideront à transformer le monde dans lequel nous vivons grâce à des technologies de mobilité qui peuvent apporter un avenir plus heureux et plus sûr pour nous tous. »

Le PDG de Lyft, Logan Green, a déclaré que la transaction « rassemble la vision, le talent, les ressources et l’engagement pour faire progresser la mobilité propre et autonome à l’échelle mondiale ».

Le rachat marque le premier accord majeur de Woven Planet, selon un communiqué.

La filiale Toyota, qui a démarré son activité opérationnelle début 2021, est spécialisée dans la recherche et le développement dans des domaines tels que les véhicules autonomes, la robotique et les villes intelligentes.

Les travaux sur son projet phare, «Woven City», ont été lancés en février. La ville-laboratoire, construite sur le site d’une usine Toyota désaffectée au pied du mont Fuji au Japon, permettra le développement et les tests technologiques futurs.

Un porte-parole de Woven Planet a déclaré à l’AFP qu’un groupe d’environ 360 ingénieurs et inventeurs devrait devenir les premiers habitants de Woven City d’ici quatre à cinq ans.

Lyft et Uber travaillaient tous deux sur leur propre technologie pour les voitures autonomes, mais les entreprises ont été durement touchées par le ralentissement du covoiturage pendant la pandémie.

