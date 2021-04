Lyft vend sa division de voitures autonomes à Toyota pour 550 millions de dollars

Lyft est la dernière entreprise à décider abandonner la course à la voiture autonome. Au cours des dernières heures, ils ont annoncé l’accord qu’ils avaient conclu avec Toyota pour vendre Level 5, leur division de véhicules autonomes. En échange de 550 millions de dollars, Lyft propose sa technologie de conduite autonome et quelque 300 employés pour rejoindre l’équipe Toyota.





Lyft a créé sa division de conduite autonome en 2017 avec la promesse de proposer des voitures entièrement autonomes d’ici 2021. Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. L’idée était de combiner du matériel d’autres fournisseurs et des logiciels propriétaires pour créer un kit de conduite autonome à vendre à d’autres fabricants. À l’époque, l’entreprise considérait la division de la conduite autonome comme son objectif principal à long terme.

550 millions de dollars

C’est le chiffre que Lyft entrera pour vendre toute sa division de niveau 5 à Toyota. Le fabricant japonais intégrera environ 300 employés de Lyft dans son groupe de chercheurs du Toyota Research Institute (TRI), qui testent depuis un certain temps l’idée de la conduite autonome. D’un autre côté, ils se retrouvent avec technologie déjà développée par Lyft et ses brevets. Enfin, il convient de noter que les données collectées par la flotte de taxis de Lyft continueront d’être utilisées pour améliorer la conduite autonome de Toyota.

Les 550 millions de dollars n’entreront pas tous en même temps. 200 millions de dollars seront prépayés et les 550 millions de dollars restants seront reçus sur une période de cinq ans. Lyft pro votre part s’attend à économiser environ 100 millions de dollars en dépenses en réduisant les coûts de recherche et développement

Cependant, Lyft n’est que la dernière entreprise à avoir fait cette démarche après avoir réalisé les difficultés de créer un véhicule autonome. Le cas le plus récent et le plus notoire est celui d’Uber, qui a vendu sa division de voitures autonomes fin 2020 à Aurora.

Toyota est actuellement le deuxième constructeur automobile au monde. La société japonaise cependant a à peine montré ses efforts en conduite autonome. Contrairement à des concurrents comme Volkswagen, Daimler ou Ford. Ensuite, bien sûr, nous avons les nouveaux sur ce marché comme Tesla ou Waymo avec des avancées importantes.

Via | WSJ