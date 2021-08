Lyft s’associe à Oscar Mayer Wienermobile après qu’une étude indique que les hot-dogs prennent 36 minutes de vie

Une pomme par jour éloigne le médecin, mais qu’en est-il des hot-dogs ?

Ce n’est un secret pour personne que les hot-dogs ne sont pas l’option de repas la plus nutritive. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un influenceur Instagram, se pavaner avec un hot-dog au bœuf à la main, plaidant pour ses bienfaits pour la santé ?

Probablement parce qu’il n’y a pas beaucoup d’avantages selon une nouvelle étude affirmant qu’ils pourraient faire perdre 36 minutes à votre vie – nous en parlerons plus tard.

Mais Oscar Mayer et Lyft essaient peut-être de restaurer la réputation des hot-dogs.

L’Oscar Mayer Wienermobile fait des promenades sur Lyft.

Du mercredi 25 août 2021 au vendredi 27 août, Lyft s’est associé à Oscar Mayer pour surprendre les cyclistes avec l’Oscar Mayer Wienermobile.

« Les coureurs chanceux de Lyft XL seront piqués dans ce fouet malade du 25/08 au 27/08 dans certaines villes », a écrit Oscar Mayer dans une légende Instagram.

Pendant cette brève période, les utilisateurs de Lyft sont éligibles pour gagner un trajet gratuit dans la Wienermobile dans les conditions suivantes : ils commandent un Lyft XL et vivent à New York, Los Angeles, Chicago et Atlanta.

Les cavaliers gagneront plus qu’un tour gratuit dans ce hot-dog sur roues de 27 pieds de long. Si les Hotdoggers – le nom donné aux chauffeurs de Wienermobile – viennent vous chercher, vous recevrez gratuitement des chemises, de la musique, des masques de hot-dog et des Weenie Whistles à gogo !

Si vous avez autant peur de conduire autour d’un hot-dog géant que de les manger, ne vous inquiétez pas. Les cavaliers ont la possibilité de choisir de ne pas faire de l’auto-stop avec cette tranche de viande transformée sur roues.

Si vous manquez vos chances de faire du stop avec les Hotdoggers, vous pouvez toujours le louer.

Une étude a révélé que chaque hot-dog que vous mangez prend environ 36 minutes de votre vie.

« Le fardeau pour la santé attribuable à une portion de hot-dog de bœuf sur un petit pain », indique l’étude, « est de 36 minutes perdues, en grande partie à cause de l’effet néfaste de la viande transformée. »

« Généralement, les recommandations diététiques manquent d’orientations spécifiques et exploitables pour motiver les gens à changer leur comportement, et les recommandations diététiques traitent rarement des impacts environnementaux », a écrit Katerina Stylianou, Direct of Public Health Information and Data Strategy au Detroit Health Department, Katerina Stylianou.

L’étude ne plonge pas profondément dans les profondeurs intimidantes des avantages nutritionnels – ou de l’absence de ceux-ci – d’une portion de hot-dog de boeuf sur un petit pain.

Au lieu de cela, il évalue plus de 5 800 aliments et les classe en fonction de la charge nutritionnelle des maladies pour les humains, en plus de leur impact environnemental.

En plus du bœuf et de la viande transformée, l’étude suggère que le porc, l’agneau, le fromage et les boissons à base de sucre causent le plus de minutes de vie perdues.

On dit cependant que les légumes, les fruits, les noix et les grains entiers fournissent les minutes les plus saines gagnées au cours d’une vie.

Tout le monde n’a pas le temps et l’énergie de manger du saumon cuit au four et de la salade de roquette avec une vinaigrette légère pour le dîner tous les soirs, d’accord ?

Parfois, les gens aiment simplement manger des hot-dogs et c’est le choix qu’ils ont fait.

Bien qu’il soit utile de vous renseigner sur la nutrition, il est important de ne pas faire honte aux gens de manger des hot-dogs – ou de beurk le miam de quelqu’un, comme certains pourraient l’appeler.

Après tout, vous feriez mieux de manger des hot-dogs que de vous affamer.

