Lydia Jacoby s’exprime après un glissement de lunettes lors du relais quatre nages aux Jeux olympiques de Tokyo

Lydia Jacoby, de l’équipe américaine, s’exprime après avoir connu un incident lors des débuts olympiques du relais mixte 4x100m quatre nages vendredi au Centre aquatique de Tokyo.

Jacoby, qui a suivi Ryan Murphy dans le relais, a été perturbée lorsque ses lunettes ont glissé sous son nez après avoir plongé dans l’eau. Pendant la rediffusion des images du relais, la jeune nageuse semblait plisser les yeux alors qu’elle continuait à persévérer tout au long de sa nage pour continuer le relais.

Les États-Unis n’ont pas remporté de médaille dans le relais mixte 4x100m quatre nages, se classant cinquième tandis que la Grande-Bretagne a remporté la médaille d’or avec un record du monde de 3:37:58.

Lydia Jacoby de l’équipe des États-Unis participe à la finale du relais mixte 4 x 100 m quatre nages. Maddie Meyer / Getty Images

Jacoby a révélé après la course qu’il s’agissait d’une situation à laquelle elle n’avait pas été confrontée en tant que nageuse.

« Je n’ai jamais vraiment eu cela auparavant », a déclaré Jacoby, selon USA Swimming. « C’est hors de mon contrôle à ce moment-là une fois que j’étais dans l’eau, alors j’ai juste nagé du mieux que j’ai pu avec ce qui se passait en ce moment. »

Son coéquipier, Murphy, est venu à son soutien, expliquant qu’il pensait que la performance de relais de l’équipe était «solide».

« Le reste du groupe a très bien fait », a-t-il déclaré. «Je suis vraiment fier de Lydia (Jacoby) et de la façon dont elle a géré ces circonstances. Quiconque a nagé avec ses lunettes dans la bouche, comme elle l’a fait, elle a été fantastique là-bas. Le reste du relais s’est très bien passé aussi.

Bien que les lunettes aient pu causer une situation difficile lors du relais mixte 4x100m quatre nages, elles occupent toujours une place particulière dans le cœur de Jacoby. La nageuse a conservé sa paire de lunettes roses au fil des ans après les avoir héritées de l’une de ses idoles sportives.

L’ancienne olympienne Jessica Hardy Meichtry a révélé le Twitter plus tôt cette semaine, elle a rencontré Jacoby pour la première fois il y a cinq ans lorsqu’elle a organisé une clinique de natation dans la piscine du jeune athlète à Seward, en Alaska, après que son équipe de natation a remporté un concours de collecte de fonds par le biais de la USA Swimming Foundation. La femme de 34 ans a forgé un lien avec la famille de Jacoby et a fini par donner à Jacoby une paire de lunettes roses qu’elle avait portées pendant la compétition et qui sont restées avec elle toutes ces années.

Hardy Meichtry, qui a remporté ses propres médailles de bronze et d’or aux Jeux olympiques de Londres de 2012, a revu Jacoby en mai après être restée en contact au fil des ans et a pu lui offrir une nouvelle paire de lunettes après leur arrêt de production.

Malgré la mésaventure lors du relais de vendredi, les lunettes chanceuses semblent fonctionner autrement !

Jacoby a remporté la médaille d’or au 100 mètres brasse le lundi 26 juillet. Le jeune nageur est entré dans l’histoire en devenant le premier médaillé d’or olympique d’Alaska et seulement le 10e olympien d’été au total à être originaire de l’État.