Luttez pour l’avenir dans le premier teaser de The Tomorrow War

Après avoir obtenu nos premières images du prochain film d’action de science-fiction, La guerre de demain, aujourd’hui en apporte un avant-goût en action.

Si vous êtes impatient de voir quoi La guerre de demain est tout au sujet, et l’action que cela apportera à la table… eh bien, vous devez encore attendre un peu. Aujourd’hui apporte notre premier « teaser » pour le film et c’est assez court:

Je dois être honnête ici, sur la base de leur annonce d’hier (et du fait que le film arrive dans quelques mois seulement), j’ai pensé que nous aurions une véritable bande-annonce. Bien que j’apprécie ce que nous voyons dans ces trente secondes, il est difficile de se faire une idée de l’action et de l’histoire que nous allons regarder.

Dans The Tomorrow War, le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs dans le temps arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent: trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat. Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester (Chris Pratt). Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec une brillante scientifique (Yvonne Strahovski) et son ancien père (JK Simmons) dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.