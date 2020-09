Lutte pour le vaccin corona: “La prochaine crise pourrait être une bactérie”

La course au vaccin corona bat son plein. En tant que capital-risqueur, Regina Hodits scrute le secteur de la biotechnologie chaque jour. “Cela prend normalement jusqu’à huit ans pour un vaccin comme celui-ci. Maintenant, il pourrait fonctionner en un an”, dit-elle. Mais il a aussi un avertissement urgent pour l’Europe.

C’est la course la plus importante et en même temps la plus excitante depuis des mois: des entreprises du monde entier tentent de trouver un vaccin contre Covid-19 le plus rapidement possible et de le rendre disponible pour des milliards de personnes. Les entreprises pharmaceutiques, les startups biotechnologiques, les cliniques et les universités recherchent, recherchent et testent. Parfois avec plus d’aide gouvernementale, parfois avec moins – mais une énorme quantité de capital est toujours nécessaire. La lutte pour le vaccin menace également de devenir une lutte de distribution – et une partie des campagnes électorales et de la propagande nationale.

Néanmoins, certains experts sont optimistes. «Ce que nous avons vu au cours des neuf derniers mois a été inimaginable pour de nombreuses personnes de l’industrie», déclare Regina Hodits dans le podcast «The Zero Hour». La coopération mondiale signifie que la recherche d’un vaccin est “dans la voie rapide”.

Hodits investit dans cette industrie pour la société de capital-risque Wellington Partners depuis 20 ans, dans les soi-disant biotechnologies. Elle considère que la vitesse à laquelle les travaux sont actuellement menés sur un vaccin est exceptionnelle. “Normalement, avec un vaccin comme celui-ci, il faudrait sept ou huit ans avant que le pic ne soit en vue”, explique le docteur en biochimie. “Vous avez maintenant le sommet en vue dans un an.”

Du point de vue de Hodits, l’expérience acquise maintenant peut également être utile à l’avenir – lorsque de nouveaux coronavirus arrivent, pour lesquels des vaccins sont également nécessaires. Cependant, Hodits voit également des problèmes dans ce domaine, et surtout dans l’UE. “En 2000, l’Europe comptait encore quatre ou cinq grands sites de développement de vaccins. Mais ensuite, toutes les capacités ont été retirées”, rapporte l’investisseur.

Ces possibilités de production devraient maintenant être laborieusement reconstruites. Du point de vue de Hodits, ce serait un moyen de suivre le développement de médicaments et de vaccins importants comme les plans de sauvetage pour l’économie de l’UE: comme un effort conjoint et surtout coordonné. “Vous devez vous assurer que les intérêts nationaux ne prévalent pas sur les intérêts des différents États”, déclare Hodits, également porte-parole du conseil d’administration de l’Association fédérale des sociétés allemandes de capital-investissement (BVK).

De plus, les risques ne diminuent pas. Parce que non seulement les virus peuvent devenir un problème pour l’humanité. “La prochaine crise pourrait aussi être une bactérie.”

Avec un volume de fonds d’environ 800 millions d’euros et des bureaux à Londres, Munich, Palo Alto et Zurich, Wellington investit dans de jeunes entreprises, notamment dans les domaines des médias numériques, des technologies propres, des logiciels, des technologies médicales et de la biotechnologie. Depuis 1998, l’entreprise a investi son argent dans plus de 100 entreprises.

Écoutez le nouvel épisode de “The Zero Hour”

Là où il y a les plus grands goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en vaccins

Pourquoi les futurs coronavirus pourraient être traités comme la grippe

C’est pourquoi il peut même y avoir un manque de bouteilles en verre