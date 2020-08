Lutte pour le pouvoir sur l’Adriatique: le Monténégro s’attend à un résultat électoral serré

Le Monténégro élit un nouveau parlement: le président Djukanovic, qui dirige le petit État des Balkans depuis la fin du communisme dans les années 1990, doit craindre pour sa majorité. Les prévisions initiales prévoient de graves pertes.

Lors des élections législatives au Monténégro, une course serrée se dessine entre les forces occidentales et pro-russes. Le Parti démocratique des socialistes (DPS) du président Milo Djukanovic, orienté vers l’Occident, obtient 34,2% des voix dimanche soir, selon les premières prévisions de l’institut de sondage Cemi.

L’alliance pro-serbe, qui cherche des relations plus étroites avec la Serbie et la Russie, est de 33,7%. Elle est suivie d’une alliance de forces centristes et pro-occidentales avec 12,6%.

Un résultat électoral serré était déjà apparu dans les sondages avant l’élection. Dans la législature précédente, le DPS détient 42 des 81 sièges. Le Monténégro du sud-est européen compte environ 620 000 habitants. Environ un tiers d’entre eux se décrivent comme des Serbes.

Djukanovic a dirigé l’ancienne république yougoslave sur l’Adriatique pendant près de 30 ans dans diverses fonctions. Les critiques l’accusent de corruption, de persécution des médias indépendants et de manipulation électorale. À son époque, il n’y a eu aucun changement démocratique de pouvoir lors des élections législatives ou présidentielles.

Choix de la direction: UE ou Russie?

Lors des dernières élections, il y a quatre ans, le DPS de Djukanovic avait 41% des voix. Selon le pronostic, le parti n’obtiendrait plus cette fois la majorité absolue, même avec des partenaires de coalition plus petits et des représentants des minorités. L’alliance autour du DF, en revanche, pourrait théoriquement assurer une majorité dominante avec deux autres alliances d’opposition pro-occidentales. Mais on peut se demander si les trois blocs de partis peuvent s’entendre sur un gouvernement commun.

Les critiques accusent le titulaire de 58 ans de corruption. Djukanovic a séparé le Monténégro de la Serbie en 2006 afin de conduire le pays à l’adhésion à l’UE à l’avenir. Il y a eu de grandes manifestations depuis l’année dernière.

Le Monténégro souffre également gravement de la pandémie de coronavirus. Le manque de flux touristiques alimente les inquiétudes financières. Le pays est confronté à la plus grande crise économique depuis l’indépendance. En outre, le gouvernement aurait contrecarré un coup d’État des militants de l’opposition pro-russe et pro-serbe lors des élections précédentes. L’opposition accuse cependant le gouvernement d’avoir organisé l’incident pour des raisons politiques.