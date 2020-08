Lutte contre la pandémie: la vaccination Corona pourrait être nécessaire chaque année

De nombreux experts disent que seule une vaccination peut mettre fin à la pandémie corona. Le chef de l’OMS espère également une approbation rapide des vaccins. Cependant, un médecin et immunologiste britannique atténue considérablement les attentes élevées.

Le principal espoir dans la lutte contre la pandémie corona repose sur un vaccin. Même si l’on ne sait toujours pas exactement quand un sérum sera développé en toute sécurité jusqu’à la fin, les gens du monde entier devraient alors être immunisés contre Sars-Cov-2. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, espère que la pandémie pourra prendre fin dans deux ans.

Mais cela pourrait être une erreur. Mark Walport, ancien membre du groupe consultatif scientifique d’urgence du gouvernement britannique («Sage»), estime que les «vaccinations mondiales» ne feront que rendre la pandémie plus gérable. Le professionnel de la santé et immunologiste a déclaré à la BBC que Covid-19 ne serait pas une “maladie comme la variole que la vaccination pourrait éradiquer”.

Il a prédit qu’à l’avenir, les gens devraient être vaccinés contre le coronavirus chaque année, comme la grippe. “Il s’agit d’un virus qui, sous une forme ou une autre, sera avec nous pour toujours et qui nécessitera presque certainement des vaccinations répétées.”

100 ans plus tard

Le chef de l’OMS a inclus les expériences de la grippe espagnole dans son évaluation. À l’époque, il avait fallu deux ans pour contenir la pandémie. Au total, 50 millions de personnes sont mortes. Cependant, Walport a déclaré que les conditions d’un virus dangereux avaient considérablement changé au cours des 100 dernières années. Non seulement la population mondiale est beaucoup plus nombreuse qu’en 1918, mais une densité de population plus élevée et plus de voyages favorisent la propagation facile du virus.

L’Organisation mondiale de la santé estime qu’il existe actuellement 169 projets de vaccins, dont 30 sont actuellement testés dans des essais cliniques sur l’homme. Huit d’entre eux sont dans la troisième phase cruciale. Il y a parfois une concurrence sur la question de savoir quel pays et dans quelle mesure un vaccin est livré en premier.

De plus, il faut s’attendre à ce que suffisamment de vaccin ne soit pas disponible dès le départ pour vacciner l’ensemble de la population. Il faut donc préciser qui doit être vacciné en priorité. Outre les patients à haut risque, les membres du système de santé, la police, les pompiers et l’administration publique pourraient être vaccinés en premier.