L’utilisation sans fil d’Android Auto dans n’importe quelle voiture est possible grâce à ce petit appareil

Si vous voulez avoir Android Auto sans câbles dans n’importe quelle voiture, ce petit appareil de 50 euros est la solution qu’il vous faut.

Si votre voiture ou votre mobile n’est pas compatible avec le version entièrement sans fil d’Android Auto (quelque chose de plus en plus compliqué à arriver), il y a peut-être encore de l’espoir pour vous.

Un projet publié sur la plateforme de financement participatif Indiegogo promet apportez Android Auto sans fil à n’importe quelle voiture, en utilisant un seul petit appareil que vous pouvez connecter directement à votre véhicule.

Son nom est AA sans fil, et son fonctionnement est extrêmement simple: vous n’avez besoin que connectez-le au port USB de votre voiture, et via Wi-Fi et Bluetooth, il vous donnera la possibilité de utilisez Android Auto dans votre voiture pas besoin de câbles.

AAWireless, un petit appareil pour avoir Android Auto sans câbles dans n’importe quelle voiture

Comme l’expliquent ses créateurs, l’appareil final – aujourd’hui il est en phase de prototype – aura des dimensions de seulement 5 x 5 x 3 centimètres. À l’intérieur, il y a, entre autres, des puces pour la connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

De cette façon, une fois connecté à la voiture, AAWireless génère un signal sans fil capable de remplacer le câble USB, de sorte qu’il sera possible de connecter notre mobile et de commencer à utiliser Android Auto. Leur logiciel est basé sur Linux, et ils expliquent qu’à l’avenir l’appareil recevra les mises à jour OTA, en plus d’avoir une application disponible sur Google Play à partir de laquelle contrôler les paramètres de l’adaptateur.

L’esprit derrière cette idée est celui d’Emil Borconi-Szedressy, qui a mené il y a plusieurs années un projet similaire, dans lequel un appareil Android secondaire pour activer le fonctionnement d’Android Auto sans avoir besoin d’un câble USB. Il est également le développeur de certaines des meilleures applications pour Android Auto.

C’est sans aucun doute un projet prometteur, qui nécessite la collaboration des parties prenantes pour pouvoir aller loin.

Selon l’équipe derrière AAWireless, puisqu’ils ont besoin tester l’appareil sur autant de matériel que possible Pour maximiser sa compatibilité – il devrait fonctionner avec n’importe quel mobile mis à jour vers une version d’Android 9 ou supérieure -, l’objectif établi dans le processus de financement collectif est de 185 000 €, dont ont déjà été atteints plus de 100000 au moment de la publication de cet article, avec 44 jours restants jusqu’à la date limite.

En ce sens, le prix de AAWireless est 46 euros au cours de cette première phase, et ils espèrent effectuer les premières expéditions à partir de décembre de cette année.

