L’utilisation obligatoire d’un masque à l’extérieur se termine demain, mais le virus est toujours là : ce qu’il faut prendre en compte pour le retirer en toute sécurité

Demain c’est l’un des jours clés du « retour à la normalité »: le 26 juin était la date choisie par le gouvernement pour lever le caractère obligatoire du masque à l’extérieur (tant que la distance de sécurité peut être maintenue) et, impliqué dans la polémique pour savoir s’il est trop tôt ou si cela aurait pu être fait plus tôt , Le 26 juin est là.

Au cours de ces journées, plusieurs sondages ont été publiés dans lesquels une certaine inquiétude des citoyens pourrait être appréciée. Et ce n’est pas étrange parce que C’est à chacun d’entre nous d’évaluer quand on doit mettre le masque ou pas. Non seulement pour les amendes et pénalités éventuelles, mais aussi ; mais pour des raisons purement sanitaires.

Par conséquent, nous avons rassemblé quelques des idées de base pour nous aider à faire une pause avec les masques, mais avec une sécurité maximale.





MOINS DE 100 JOURS pour l’IMMUNITÉ DE GROUPE : Vers un AVENIR sans PANDÉMIE

Ce qui sera autorisé à partir de demain (et ce qui ne le sera pas)

Sylwia Bartyzel

La première chose à garder à l’esprit (et cela vaut la peine d’insister là-dessus) que la norme ne lève pas l’exigence d’un masque en général ; il le fait uniquement à l’extérieur et uniquement lorsqu’il n’y a pas de conditions (comme des foules de personnes) qui nous empêchent de garder le compteur de sécurité et demi. Bien qu’il ne soit pas très clair pourquoi il se lève maintenant, la vérité est qu’en soi, ce n’est pas une mesure très controversée.

Nous savons depuis des mois que les infections extérieures sont relativement rares. Cela ne veut pas dire qu’elles sont impossibles, mais cela réduit l’efficacité de l’utilisation obligatoire du masque à l’extérieur. En fait, la plupart des arguments contre la fin de l’obligation indiquent que pour arrêter l’utilisation du masque dans ces contextes pourrait avoir un effet de report dans d’autres situations où il serait souhaitable utilise le.

Quoi qu’il en soit, à toutes fins utiles, les masques resteront avec nous car ils sontIls continueront d’être obligatoires dans les espaces publics fermés, dans les espaces extérieurs sans distance de sécurité, dans la foule et dans les transports en commun. C’est-à-dire qu’il y a si peu d’exceptions à l’utilisation du masque qu’à tout moment nous pouvons nous retrouver dans une situation qui l’exige (et, pour cette raison, nous devrons l’emporter avec nous).

Comment savoir quand il est conseillé de continuer à utiliser le masque ?

Gabriella Clare Marino

Il y a des mois, lorsque nous avons essayé d’expliquer comment le virus était transmis, nous avons utilisé une métaphore très spécifique : la fumée. Avec les différences d’une métaphore, l’idée que le virus se déplace dans l’air de la même manière que la fumée nous aide à comprendre pourquoi le plein air est relativement sûr (et quand il ne l’est pas).

Après tout, même si nous savons tous que les aérosols extérieurs ont tendance à se disperser (comme avec la fumée); mais nous savons aussi que la fumée ne disparaît pas comme par magie parce qu’elle est à l’extérieur. Gardez à l’esprit que les contacts étroits et prolongés comportent des risques. Peu, mais ils les portent.

Par conséquent, si nous choisissons d’arrêter d’utiliser le masque, il est Il convient d’analyser les situations dans lesquelles nous sommes impliqués. Nous avons déjà vu ces derniers jours que des épidémies massives peuvent continuer à se produire dès que nous nous négligeons. En d’autres termes, il y a des raisons d’être prudent au-delà de l’alarmisme.

Les critères fondamentaux sont la proximité, la ventilation et le temps. Le plus grand risque au cours de ces semaines sera le contact entre non-partenaires, donc dans toutes les situations dans lesquelles nous passons beaucoup de temps près d’autres personnes sans une bonne ventilation, l’utilisation de masques continuera d’être recommandée.

Image | Gabriella Clare Marino