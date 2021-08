L’utilisation d’hydrogène propre pourrait entraîner des émissions de gaz à effet de serre plus élevées que le charbon

13 août 2021 15:30:48 IST

L’utilisation d’hydrogène « propre » a été considérée comme une alternative énergétique viable et respectueuse de l’environnement, mais une étude publiée jeudi a déclaré qu’elle pourrait entraîner des émissions de gaz à effet de serre plus élevées que le charbon.

L’étude vise une source d’énergie vantée par l’administration du président Joe Biden, l’Agence internationale de l’énergie et certaines grandes sociétés énergétiques.

Les auteurs fustigent « l’hydrogène bleu », affirmant qu’il « semble difficile à justifier pour des raisons climatiques ».

« L’hydrogène bleu est à peine exempt d’émissions », selon un article paru dans une revue universitaire Sciences et ingénierie de l’énergie cela fait allusion au large soutien pour le carburant à Washington et au-delà.

Le projet de loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars de Biden que le Sénat a adopté mardi ne mentionne pas « l’hydrogène bleu » mais comprend un financement de 8 milliards de dollars pour au moins quatre « centres régionaux d’hydrogène propre ».

Mais les chercheurs ont averti que l’utilisation du carburant, qui implique le captage et le stockage du carbone (CSC), dans le cadre d’une stratégie d’énergie propre « ne fonctionne que dans la mesure où il est possible de stocker le dioxyde de carbone à long terme indéfiniment dans le futur sans fuite vers l’atmosphère. »

Le département américain de l’Énergie a annoncé en juin un financement de 52,5 millions de dollars pour 31 projets visant à soutenir « l’hydrogène propre de prochaine génération ».

Et un rapport de l’AIE de 2019 a vanté le potentiel de l’hydrogène « à devenir un élément essentiel d’un avenir énergétique plus durable et plus sûr ».

Mais la production est énergivore, avec des émissions libérées pendant le processus de chauffage et de pressurisation et de l’utilisation de gaz naturel comme carburant de base pour générer de l’hydrogène, selon l’étude de Robert Howarth de Cornell et Mark Jacobson de Stanford.

Alors que l’hydrogène bleu contient une partie des émissions, le document note que l’énergie est également nécessaire dans le processus de capture du carbone.

En conséquence, cela « n’apporte aucun avantage », car les émissions combinées de dioxyde de carbone et de méthane, un autre gaz à effet de serre, sont plus importantes pour l’hydrogène bleu et gris que pour le gaz naturel, le diesel ou le charbon, selon le journal.

« Nous suggérons que l’hydrogène bleu est mieux considéré comme une distraction, quelque chose qui peut retarder les actions nécessaires pour vraiment décarboner l’économie énergétique mondiale », ont écrit les auteurs.

