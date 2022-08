Une situation terrible s’est produite dans Diablo Immortel: un fan qui avait dépensé plus de 100 000 € pour le jeu et l’avait mis à jour au point qu’il était injouable en mode PvP.

Si Divertissement Blizzard ne résout pas le problème, l’Utilisateur connu sous le nom de jtisallbusiness sollicitera un conseil juridique. Malheureusement, même après avoir attendu deux à trois jours, l’infortuné n’arrive toujours pas à découvrir le match parfait. Alors que le système de pompage fonctionne comme il se doit, d’autres utilisateurs condamnent les actes du triste joueur tout en soulignant qu’il en est seul responsable.

Il y a eu de nombreux articles sur Diablo Immortal concernant le mécanisme de monétisation, qui est une autre chose qui n’a pas beaucoup de sens. Cependant, le contenu directement pertinent pour le système de monétisation régional arrive déjà, et il est parfois trop humoristique pour être ignoré en raison de son poids sémantique.

En conséquence, des informations de gamer still business affirment avoir exagéré ont été prises et mises en ligne.

La situation est aggravée car le problème de matchmaking de Jtisallbusiness l’empêche de participer à l’un des éléments essentiels de fin de partie de Diablo Immortal, en plus de l’empêcher de jouer sur les champs de bataille PvP. Les «Immortels» d’un serveur particulier peuvent être atteints par un clan à la fois, qui défend ensuite son titre contre d’autres familles jusqu’à ce qu’il soit finalement renversé. Le clan de Jtitsallbusiness, dont il est le chef, vient d’évoluer pour devenir les Immortels.

Avec des commentaires sur YouTube et Reddit affirmant que Jtisallbusiness a gagné le jeu et a reçu ce qu’il a payé parce qu’il est maintenant si puissant que le jeu ne peut trouver personne d’autre avec qui jouer, il n’a pas suscité beaucoup de sympathie parmi la base d’utilisateurs du jeu.

Diablo Immortal aurait rapporté plus de 100 millions de dollars depuis son lancement début juin, malgré de vives critiques pour ses microtransactions et ses mécanismes de paiement pour gagner. Concernant Diablo IV, Blizzard a clairement indiqué que même si le jeu comportera des microtransactions en jeu, elles ne seront disponibles qu’à des fins décoratives et ne permettront pas aux joueurs de dépenser de l’argent pour passer au niveau supérieur.