Luther: The Fallen Sun s’assombrit alors qu’il obtient la cote R grâce à un contenu dérangeant et violent

Le tant attendu Luther film, Luther: Le Soleil Déchu, a reçu une cote R de la MPA. La note étonnamment sévère taquine l’obscurité et la violence qui s’abattent sur le détective, avec une note R résultant d’un « contenu dérangeant / violent, d’un langage et de matériel sexuel ». On dirait certainement que John Luther pourrait regretter d’être revenu…





Luther: Le Soleil Déchu est la suite épique de la saga télévisée primée, qui a débuté en 2010 et a duré cinq saisons intenses. Réinventé pour le cinéma, Luther: Le Soleil Déchu commence par un horrible tueur en série terrorisant Londres, et tout cela pendant que le détective brillant mais déshonoré John Luther (Idris Elba) est assis derrière les barreaux.

Hanté par son incapacité à capturer le cyber psychopathe qui le nargue désormais, Luther décide de s’évader de prison pour terminer le travail. Et, ceci étant DCI John Luther, ce travail sera terminé par tous les moyens nécessaires.





Andy Serkis a taquiné les profondeurs sombres que Luther: The Fallen Sun Will Plumb

Aux côtés d’Elbe dans Luther: Le Soleil Déchu est Guerre pour la planète des singes et Andor la star Andy Serkis, qui incarnera le principal antagoniste, David Robey, un milliardaire technologique qui utilise la technologie de surveillance pour manipuler et tuer des civils. Serkis a déjà taquiné les profondeurs sombres qui Luther: Le Soleil Déchu sondera, l’acteur et maître de la capture de mouvement révélant qu’il voulait jeter le script à la poubelle et prendre une douche pour laver la méchanceté et le péché.

« Quand j’ai lu le scénario pour la première fois, j’avais presque envie de le jeter à la poubelle et de prendre une douche. Je ne pense pas avoir rencontré quelque chose d’aussi sombre depuis longtemps », a révélé Serkis. « Et j’ai pensé : « En fait, est-ce que je veux vraiment, à ce stade du monde, du temps et de ma vie, descendre dans ce terrier de lapin particulier de quelque chose de si difficile à comprendre dans l’humanité? » «

Non seulement les choses deviendront sombres, mais elles exploiteront également des peurs réalistes et fondées sur le monde dans lequel nous vivons. « Robey vient vraiment de cette tension entre la moralité et l’éthique », a expliqué l’écrivain Neil Cross. comportement que vous présentez lorsque vous savez que personne ne regarde. Mais nous avons cédé une grande partie de ce comportement privé au forum semi-privé d’Internet. Les choses dont nous avons honte, les choses dont nous pensons avoir honte pensant, des gens qui auraient vécu des vies isolées mais n’exprimant peut-être jamais leurs désirs ou leurs angoisses – ou leurs intérêts, dirons-nous ? – ils trouvent des communautés. Je suis terrifié à l’idée que quelqu’un, en fait, regarde.

Luther le créateur Neil Cross revient à écrire Luther: Le Soleil Déchuavec Jamie Payne, qui a réalisé plusieurs épisodes de Luther Saison 5, à la barre. Dirigé par Idris Elba, Luther: Le Soleil Déchu met également en vedette Andy Serkis, Cynthia Erivo, Dermot Crowley, Jess Liaudin, Lauryn Ajufo et Natasha Patel.

Luther: Le Soleil Déchu devrait sortir dans certains cinémas le 24 février avant sa sortie en streaming le 10 mars par Netflix.