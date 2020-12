Lush soutient les organisations à but non lucratif trans après les réactions négatives des dons anti-trans

Lush Paddington est un don en argent de Charity Pot à My Genderation pendant la « semaine de vente au détail la plus occupée de l’année ». (Instagram / LushPaddington)

Une succursale Lush de la gare de Paddington à Londres a versé de l’argent dans une organisation à but non lucratif trans après les réactions négatives suscitées par les dons de la société à un groupe de pression anti-trans.

Lush a montré que «les actions parlent plus que les mots» en donnant de l’argent à My Genderation, un projet de film à but non lucratif qui «célèbre les vies trans et les expériences trans».

Fin novembre, le groupe de pression anti-trans, Women’s Place UK, a publié un état financier sur son site Internet qui montrait qu’il avait reçu 3 000 € du programme de «pot de charité» de la chaîne.

Bien que le groupe prétende parfois représenter des questions plus larges concernant les femmes, l’essentiel de ses efforts de campagne se concentre sur des mesures anti-trans, avec quatre de ses «cinq revendications» axées sur les questions transgenres – affirmant que «le principe d’espaces réservés aux femmes» devrait être «maintenus et si nécessaire prolongés», y compris les refuges, les toilettes, les vestiaires, les prisons et les salles d’hôpital.

Lush a déclaré qu’elle avait pour politique de ne pas financer «le travail de campagne, la discussion ou le lobbying sur les détails des modifications proposées à la loi sur la reconnaissance du genre», mais que la subvention «était antérieure à notre prise de conscience de la toxicité des discussions autour de cette question et avant règles en place autour de ce sujet ».

Après une importante réaction des médias sociaux à cause des dons, la marque a ensuite présenté des excuses appropriées à la communauté trans. Maintenant, il a fait mieux.

La marque Paddington de la société a publié sur Instagram mercredi (16 décembre): «Vous cherchez un cadeau de Noël qui ne cesse de donner?

«Eh bien, ne cherchez pas plus loin… Le produit des achats de Charity Pot dans notre [store] cette semaine, rendez-vous à l’incroyable organisation dirigée par les trans, My Genderation.

Fox Fisher, co-fondateur de My Genderation, a écrit sur Twitter: «Les actions parlent plus fort que les mots – Génial que Luxuriant met ses paroles en action, en soutenant notre projet de film à but non lucratif Mon genre.

«Si vous passez au magasin de Paddington, vous verrez les pots de charité. #TransRightsAreHumanRights «

Les actes sont plus éloquents que les mots – c’est génial @LushLtd met ses paroles en action, en soutenant notre projet de film à but non lucratif @mygenderation – Si vous passez par le magasin de Paddington, vous verrez les pots de charité. #TransRightsAreHumanRights pic.twitter.com/M93mkORfKH – Fox Fisher (@theFoxFisher) 16 décembre 2020

Un utilisateur de Twitter a répondu: «C’est un pas dans la bonne direction après plusieurs dans la mauvaise direction. Espérons qu’ils continueront.

«C’est un geste fantastique», a déclaré un autre. «J’espère qu’ils puiseront dans leurs poches pour fournir un financement significatif et durable.»

Lush UK a dit RoseActualités dans un communiqué: «La collecte de fonds pour My Genderation s’est déroulée sous la forme d’un événement Charity Pot d’une semaine à Lush Paddington afin de collecter des fonds pour un documentaire sur lequel les directeurs de charité travaillent actuellement, avec une prise de contrôle des médias sociaux sur Instagram de Lush Paddington. conscience du travail de My Genderation.

«L’équipe de gestion de la boutique a voulu apporter son soutien en accueillant l’événement pendant leur semaine de vente au détail la plus chargée de l’année.

«L’événement Charity Pot a été lancé en novembre suite au partage de ressources de la boutique sur leur Instagram, y compris un livre intitulé Guide de survie des adolescents trans écrit par les deux directeurs de My Genderation. »

Il a ajouté: «En ce qui concerne le soutien de Lush aux causes trans, Lush a fait don de plus de 700 000 € en petites subventions à des organismes de bienfaisance et à des groupes trans au cours des dernières années, en 140 dons.

«Nous avons l’intention de continuer à financer les nombreux merveilleux groupes trans qui viennent chez nous et ont besoin d’aide pour rester en sécurité et lutter pour l’acceptation.