Lush s’excuse auprès de la communauté trans pour avoir fait un don à un groupe anti-trans

Lush a présenté des excuses pour le financement d’un groupe de pression anti-trans, quelques jours après la première apparition des dons.

La chaîne de cosmétiques éthiques a fait face à la colère de la communauté trans après les révélations au cours du week-end selon lesquelles Woman’s Place UK avait reçu 3 000 € du fonds caritatif du groupe pour «l’organisation d’événements».

Dans une première déclaration à RoseActualités Lush n’a pas présenté d’excuses pour les dons, expliquant qu’elle avait pour politique de ne pas financer «le travail de campagne, la discussion ou le lobbying sur les détails des modifications proposées à la loi sur la reconnaissance du genre» et que la subvention «était antérieure à notre prise de conscience de la toxicité des discussions. autour de cette question était devenue et avant de mettre en place des règles autour de ce sujet ».

Après une importante réaction des médias sociaux sur les dons, Lush a maintenant publié une déclaration mise à jour qui dit qu’il est «désolé» d’avoir financé une campagne contre les droits des trans.

Dans la déclaration fournie à RoseActualités mercredi (2 décembre), il a déclaré: «Aux personnes trans et alliées, nous souhaitons nous excuser pour certaines erreurs passées dans nos choix de bénéficiaires de dons.»

La déclaration continue: «Pour ceux d’entre vous qui ont rejoint cette conversation de différents endroits et se sont demandé si Lush a délibérément financé une campagne contre les droits des trans, nous voulons vous assurer que ce ne sera jamais notre intention et nous sommes sincèrement désolés que n’importe lequel de nos fonds a servi à cela.

«Le processus normal pour Charity Pot est que les petits groupes de base et les campagnes soumettent une demande donnant des détails sur le projet qu’ils souhaitent entreprendre et des informations générales.

«Ils sont également tenus de donner le nom de deux arbitres qui peuvent se porter garant d’eux. En plus de lire l’application et de parler aux arbitres, nous consultons toujours le site Web et les comptes de réseaux sociaux du groupe. Dans la mesure du possible, nous essayons également de voir quel type de contenu se trouve sur les comptes de médias sociaux personnels des personnes attachées au groupe, où les noms sont connus.

«Il n’y aura jamais de système qui élimine toutes les erreurs, mais nous prenons vraiment la diligence raisonnable au sérieux. Dans le cas de ces deux dons, nous estimons que l’argent a fonctionné que nous ne serions pas fiers d’appuyer et nous tenons à nous en excuser sans réserve. Nous pouvons vous assurer que nous examinons tout ce que nous faisons pour essayer de renforcer nos processus contre de nouvelles erreurs.

Lush a ajouté: «Au cours des cinq dernières années, Charity Pot a accordé des subventions à 514 groupes LGBTQ + pour un total de 1,6 million de livres sterling. Notre intention est de continuer à financer les nombreux merveilleux groupes trans qui viennent chez nous et ont besoin d’aide pour rester en sécurité et se battre pour l’acceptation et nous espérons que cela ne vous a pas découragé.

«Nous ne souhaitons jamais vous laisser tomber ou ne pas être à vos côtés pendant vos luttes.»

Don luxuriant à un groupe anti-trans condamné par sa propre branche nord-américaine.

La déclaration mise à jour intervient après que la branche nord-américaine de Lush se soit distancée de l’opération britannique.

Lush North America, qui englobe les opérations américaines et canadiennes, a dit clairement: «Chez Lush, nous croyons que les droits des trans sont des droits de l’homme, point final.

«Bien que nous ne puissions pas parler des choix de financement de nos partenaires britanniques, en Amérique du Nord, nous nous sommes associés à Trans Equality et au Centre canadien pour le genre et la diversité sexuelle pour collecter 450 000 € pour les organisations dirigées par les trans en 2018. Les vies trans comptent.

La marque avait ajouté: «Chez Lush North America, nous n’avons rien à dire sur la gestion de Lush UK, mais nous condamnons la transphobie et nous nous engageons à lutter pour les droits des trans.»