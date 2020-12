Lush admet avoir accordé une subvention au groupe de pression anti-trans, Woman’s Place UK

La marque de cosmétiques Lush a admis avoir accordé une subvention au groupe de pression anti-trans, Woman’s Place UK.

Dans un état financier publié sur son site Internet publié ce week-end, Woman’s Place UK a déclaré avoir reçu 3 000 € de la marque de cosmétiques pour «l’organisation d’événements».

L’argent proviendrait du «pot de charité» de Lush, bien que Woman’s Place UK ne soit pas un organisme de bienfaisance enregistré et fasse partie d’un réseau d’organisations mis en place pour s’opposer aux droits des transgenres.

Bien que le groupe prétende parfois représenter des questions plus larges concernant les femmes, l’essentiel de ses efforts de campagne se concentre sur des mesures anti-trans, avec quatre de ses «cinq revendications» axées sur les questions transgenres – affirmant que «le principe d’espaces réservés aux femmes» devrait être «maintenue et si nécessaire prolongée».

Dans le passé, les orateurs des réunions de Woman’s Place UK ont qualifié les personnes transgenres de «bâtards misogynes horribles et haineux» et ont exigé l’exclusion des femmes trans de tous les espaces réservés aux femmes, y compris les refuges, les toilettes, les vestiaires, les prisons et les salles d’hôpital.

Lush dit que les droits des trans « ne sont pas une menace pour les droits des femmes »

Dans une déclaration à RoseActualités, Lush a déclaré qu’elle avait pour politique de ne pas financer «le travail de campagne, la discussion ou le lobbying sur les détails des modifications proposées à la loi sur la reconnaissance du genre», mais que la subvention «était antérieure à notre prise de conscience de la toxicité des discussions autour de cette question et avant que nous mettre en place des règles autour de ce sujet ».

On ne sait pas pourquoi Lush, qui n’a pas inclus Woman’s Place UK sur sa propre liste publique de bénéficiaires de subventions, a jugé le groupe éligible à un financement, étant donné que ses lignes directrices indiquent clairement qu’il ne financerait pas des groupes qui «entretiennent le racisme ou les préjugés», «nient les droits humains des autres »ou« juger les autres sur autre chose que leurs actes ».

La société, qui n’a présenté aucune excuse aux personnes trans, a ajouté: «Pour clarifier notre position, nous ne pensons pas que les droits des trans sont une menace pour les droits des femmes.

«Notre conviction est qu’une société décente doit être capable de se structurer pour donner des droits et une protection à tous ceux qui en ont besoin.

«Ceux qui sont en marge ne devraient pas avoir à se battre contre d’autres groupes marginalisés pour obtenir les protections qu’ils méritent et auxquelles ils ont droit – nous devrions tous lutter ensemble pour un monde exempt de toute forme de discrimination, où tout le monde peut vivre sa vie. à son plein potentiel dans la paix et sans peur.

«Nous espérons que nos subventions caritatives continueront toujours à contribuer à cette vision.»

Le manque d’excuses de la société vient malgré son approche vocale des questions de justice sociale, qui avait auparavant lancé de vastes campagnes pendant le mois de la fierté.

Cette année encore, une branche de Lush avait mis en place des panneaux avertissant les gens de ne pas entrer «avec des signes de COVID-19, de racisme, d’homophobie, de sexisme ou de transphobie».

Des donateurs mystères versent des milliers de personnes à Woman’s Place UK

Dans l’état financier publié sur son site Web, Woman’s Place UK a déclaré un revenu important de 127434 € depuis sa création en 2018.

Le rapport auto-publié, qui n’a pas d’objet statutaire et n’a pas le même poids que les comptes officiellement vérifiés, indique que 52 017,63 € ont été collectés grâce à des dons, avec un «don moyen par personne» de 77,02 €, en plus de deux «gros dons »de 5 000 € chacun d’individus non identifiés.

Chose choquante, le groupe a laissé entendre qu’il n’était pas au courant de l’identité de l’un des donateurs et que le financement était «actuellement mis en quarantaine en attendant la vérification».

Le groupe affirme avoir levé 42 430,83 € supplémentaires grâce à la vente de billets d’événements et 23 250 € au moyen de «subventions et frais».

En plus de la subvention de 3 000 € de Lush «pour l’organisation d’événements», le groupe répertorie 20 000 € «d’honoraires de conseil en projet de l’Université d’Oxford», bien que Woman’s Place UK ne publie aucune publicité pour des services de conseil.

L’Université d’Oxford n’a pas renvoyé de demande de commentaire de RoseActualités.