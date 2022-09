L’USB4 version 2.0 arrive et devrait offrir jusqu’à 80 Gbit/s

Une nouvelle version USB arrive ! Il s’appelle USB4 Version 2.0 et est censé permettre des taux de transfert de données allant jusqu’à 80 gigabits par seconde. Les vitesses élevées devraient également être possibles avec les anciens câbles passifs USB-C.

Selon l’USB Promoter Group, qui comprend des sociétés comme Apple, Microsoft, Intel et HP, la prochaine mise à jour majeure de la norme USB est en préparation. L’USB4 version 2.0 doublera le taux de transfert actuellement possible de l’USB4, qui est de 40 Gb/s. De plus, des mises à jour pour les anciens protocoles de transmission tels que USB 3.2 Gen 2×2, DisplayPort et USB Power Delivery (USB-PD) devraient également apparaître.

USB4 Version 2.0 a besoin de nouveaux contrôleurs, mais pas nécessairement de nouveaux câbles

Afin de pouvoir utiliser la nouvelle norme USB, de nouveaux contrôleurs USB sont nécessaires dans les appareils. Cependant, les utilisateurs n’ont pas nécessairement besoin d’acheter de nouveaux câbles pour l’USB4 version 2.0 : comme l’écrit l’USB Promoter Group, les câbles passifs USB-C actuels devraient également prendre en charge un taux de transfert de 80 Gbit/s.

Cependant, le haut débit avec les câbles passifs, qui sont actuellement conçus pour des débits allant jusqu’à 40 Gb/s, n’est possible que sur de courtes distances. Les connexions plus longues nécessitent de nouveaux câbles actifs USB-C pour atteindre 80 Gbps.

USB4 version 2.0 accélère également les anciens protocoles

USB4 version 2.0 est rétrocompatible avec les anciennes normes USB4 version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3. Grâce aux prochaines mises à jour du protocole, des bandes passantes encore plus élevées devraient être possibles avec les anciennes normes avec les contrôleurs USB4 version 2.0. Si, par exemple, un signal USB 3.2 est transmis via un contrôleur USB4 (également appelé « tunneling » dans le jargon technique), le débit de transmission devrait dépasser les 20 Gbit/s actuellement possibles. De plus, USB4 Version 2.0 devrait également prendre en charge les DisplayPort 2.0 et PCIe 5.0 actuels.

La nouvelle version USB arrivera probablement en 2023 au plus tôt

L’USB Promoter Group n’a pas révélé quand USB4 Version 2.0 apparaîtra. Au départ, seuls les développeurs devraient de toute façon pouvoir travailler avec la nouvelle norme. Les premières formations sont prévues pour les USB DevDays en novembre. La sortie officielle de la nouvelle norme USB devrait donc avoir lieu l’année prochaine au plus tôt.