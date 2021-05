L’US Space Force fait exploser un satellite d’alerte de missiles en orbite autour de la Terre

L’US Space Force a lancé une fusée géante mardi 18 mai transportant un satellite qui fera le tour Terre de l ‘équateur et alerter le sol de tout missile entrant, selon les rapports de presse.

La fusée Atlas V de 191 pieds de haut (58 mètres), construite par United Launch Alliance (ULA), a décollé à 13 h 37 HAE de la station spatiale de Cape Canaveral en Floride. La fusée géante transportait une charge utile de défense militaire, appelée satellite SBIRS GEO-5 (Space Based Infrared System Geosynchronous Earth Orbit).

Le lancement devait avoir lieu lundi 17 mai, mais il a été retardé en raison d’un capteur de température défectueux dans le système à oxygène liquide de la fusée, 45secondes.fr a signalé .

La fusée a propulsé le satellite sur une orbite entre 575 et 22 216 miles (925 et 35 723 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre. De là, il évoluera sur une orbite géosynchrone d’environ 35900 km au-dessus de l’équateur, a rapporté 45secondes.fr. Lorsqu’un objet est en orbite géosynchrone, il fait le tour de la planète à la même vitesse que la planète tourne autour de son accès, qui pour la Terre est de 23 heures, 56 minutes et 4 secondes.

Le satellite Lockheed Martin nouvellement lancé gardera un œil vigilant sur la même bande de la planète, en utilisant des capteurs infrarouges pour surveiller les panaches chauds produits par les lancements de missiles, SpaceFlight Now a rapporté .

« Pour l’alerte précoce des missiles, les capacités de détection infrarouge SBIRS servent de pointe de lance, ou de sonnerie, qu’un lancement a eu lieu et que quelque chose est à venir », a déclaré Tom McCormick, vice-président de la zone de mission OPIR de Lockheed Martin Space, comme rapporté par CBS News . « Les données du SBIRS informent de nombreux autres systèmes défensifs de notre pays, qui forment ensemble une chaîne de destruction de missiles protecteurs pour défendre notre nation et nos forces armées. »

Il y a actuellement quatre autres satellites SBIRS Geo encerclant l’équateur, et au moins deux instruments infrarouges supplémentaires à bord des satellites espions gérés par le National Reconnaissance Office qui sont sur des orbites elliptiques au-dessus des pôles, a rapporté SpaceFlight Now.

