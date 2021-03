L’US Air Force se protège contre les attaques par impulsions électromagnétiques. Doit-on s’inquiéter?

Une base de l’US Air Force au Texas a pris les premières mesures pour se prémunir contre une attaque par impulsion électromagnétique (EMP). Mais qu’est-ce qu’un PGE exactement et quelle est l’ampleur de la menace?

Les responsables de la base commune de San Antonio à Lackland, au Texas, ont lancé un appel d’offres pour mener une enquête sur une installation appelée complexe pétrolier, pétrolier et lubrifiant. L’enquête identifiera tout équipement qui pourrait être vulnérable à un PGE avant des tests de vulnérabilité plus détaillés, selon la demande. Après cela, les responsables trouveraient des moyens de protéger cet équipement en cas d’attaque EMP.

Qu’est-ce qu’un PEM?

Un PEM est une explosion massive de énergie électromagnétique qui peuvent se produire naturellement ou être générées délibérément à l’aide d’armes nucléaires. Bien que de nombreux experts ne pensent pas que les PEM constituent une menace importante, certaines personnes affirment que ces types d’armes pourraient être utilisés pour provoquer des perturbations généralisées dans les sociétés dépendantes de l’électricité.

«Vous pouvez utiliser une seule arme pour effondrer l’ensemble du réseau électrique nord-américain», a déclaré l’analyste de la défense Peter Pry, qui a siégé à la Commission EMP du Congrès, qui a été mise en place pour évaluer la menace d’attaques EMP mais qui a été fermée en 2017.

« Une fois que le réseau électrique tomberait en panne, tout s’effondrerait », a déclaré Pry à 45Secondes.fr. « Tout dépend de l’électricité: les télécommunications, les transports, même l’eau. »

Selon la demande, les tests effectués à Lackland font suite à un décret de 2019 émis par le président de l’époque, Donald Trump, demandant au gouvernement fédéral de renforcer son infrastructure contre les PGE. Pry, qui a consulté sur le projet, a déclaré que l’enquête et les mises à niveau qui en résultaient faisaient partie d’une initiative plus large de l’US Air Force pour renforcer ses défenses contre ce type de menace.

Pourquoi les PEM sont si dangereux

Un PEM libère d’énormes vagues d’énergie électromagnétique, qui peuvent agir comme un géant en mouvement aimant . Un tel champ magnétique changeant peut provoquer le déplacement d’électrons dans un fil proche, induisant ainsi un courant. Avec une telle explosion d’énergie, un PEM peut provoquer des surtensions dommageables dans n’importe quel électronique à portée.

Ces impulsions peuvent se produire délibérément ou naturellement. Les PEM naturels se produisent lorsque le soleil crache occasionnellement des flux massifs de plasma, et s’ils viennent à notre rencontre, le champ magnétique naturel de la Terre peut les dévier. Mais lorsque le soleil crache suffisamment de plasma à la fois, l’impact peut faire vaciller le champ magnétique et générer un puissant EMP. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1859 dans le soi-disant événement de Carrington, et si l’électronique était encore rare à l’époque, elle a détruit une grande partie du réseau télégraphique récemment construit.

Ensuite, il y a la possibilité de PGE délibérés. Si une arme nucléaire devait exploser haut dans l’atmosphère, a déclaré Pry, le rayonnement gamma qu’elle libérerait pourrait dépouiller les électrons des molécules d’air et les accélérer à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ces électrons porteurs de charges seraient encerclés par la Terre champ magnétique , et au fur et à mesure qu’ils se déplaçaient, ils généreraient un courant électrique puissant et fluctuant, qui, à son tour, générerait un PEM massif. L’explosion pourrait également déformer le champ magnétique terrestre, provoquant une impulsion plus lente similaire à un PEM naturel.

Le déclenchement d’une arme nucléaire à environ 300 kilomètres au-dessus des États-Unis pourrait créer un PEM qui couvrirait la majeure partie de l’Amérique du Nord, a déclaré Pry. L’explosion et le rayonnement de la bombe se dissiperaient avant d’atteindre le niveau du sol, mais l’EMP résultant serait suffisamment puissant pour détruire l’électronique dans toute la région, a déclaré Pry. « Si vous vous teniez au sol directement sous la détonation, vous ne l’entendriez même pas se déclencher », a déclaré Pry. « L’EMP passerait inoffensivement à travers votre corps. »

Un petit PEM d’un rayon inférieur à un kilomètre peut également être généré en combinant des sources d’énergie haute tension avec des antennes qui libèrent cette énergie sous forme d’ondes électromagnétiques. L’armée américaine possède un prototype de missile de croisière portant un générateur EMP. Appelé CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), il peut être utilisé pour cibler des installations ennemies spécifiques, et Pry a déclaré qu’il serait dans les capacités de nombreuses armées, voire de groupes terroristes, de construire un générateur EMP.

« Nous sommes arrivés à un endroit où un seul individu peut renverser les piliers technologiques de la civilisation pour une grande région métropolitaine tout seul armé d’un appareil comme celui-ci », a-t-il déclaré.

La technologie requise pour se protéger contre les PEM est similaire à ce qui est déjà utilisé pour prévenir les dommages causés par les surtensions causées par la foudre, a déclaré Pry. Ces technologies devraient être adaptées pour faire face à des tensions plus élevées, mais des dispositifs tels que des parasurtenseurs, qui détournent l’excès de tension vers la Terre, ou des cages de Faraday, qui protègent les appareils contre les rayonnements électromagnétiques, pourraient faire le travail.

Pry a déclaré que la Commission EMP a estimé qu’il en coûterait 2 à 4 milliards de dollars pour protéger les équipements les plus importants du réseau national, mais idéalement, il aimerait voir les normes modifiées afin que la protection EMP soit intégrée dans les appareils.

EMP: Devez-vous vous inquiéter?

La menace posée par les PEM est cependant loin d’être réglée. UNE Rapport 2019 par l’Electric Power Research Institute, qui est financé par des sociétés de services publics, a constaté qu’une telle attaque entraînerait probablement des pannes régionales, mais pas une panne de réseau à l’échelle nationale et que les temps de récupération seraient similaires à ceux d’autres pannes à grande échelle.

Frank Cilluffo, directeur du McCrary Institute for Cyber ​​and Critical Infrastructure Security de l’Université Auburn, a déclaré que, même si une attaque EMP serait certainement dévastatrice, il est peu probable que les ennemis des États-Unis mènent un assaut aussi effronté.

« Il existe d’autres moyens par lesquels les adversaires peuvent obtenir certains des mêmes résultats, dont certains seraient moins chers et d’autres moins perceptibles », a déclaré Cilluffo à 45Secondes.fr.

De telles alternatives pourraient inclure des cyberattaques pour éliminer les infrastructures critiques, y compris le réseau électrique, ou même des efforts pour perturber les communications spatiales ou le système GPS dont la société moderne dépend tellement. Le travail de protection contre les PEM est logique, en particulier compte tenu de la possibilité d’un autre événement de type Carrington, mais ces améliorations ne devraient pas détourner l’attention des efforts visant à renforcer les défenses contre des lignes d’attaque plus probables, a déclaré Cilluffo.

