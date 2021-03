L’US Air Force dit qu’elle testera une arme «  hypersonique  » bizarre ce mois-ci

À un moment donné au cours des prochaines semaines, un bombardier B-52H transportera un missile haut dans les airs et le lancera à une vitesse sans précédent vers sa cible, selon l’US Air Force. Si tout se passe comme prévu, ce missile accélérera à plus de cinq fois le vitesse du son avant de déployer un deuxième étage factice qui se «désintégrera» rapidement quelque part dans l’atmosphère.

Le missile, connu sous le nom d’AGM-183A, est censé être la première arme hypersonique – ou arme à réaction rapide lancée par air (ARRW) – dans l’arsenal américain. Il devrait se déplacer si rapidement dans l’atmosphère – environ 20 fois la vitesse du son – à des altitudes si basses qu’il est impossible pour les systèmes de défense antimissile ennemis de tirer hors des airs. Et sa vitesse signifie qu’il peut être utile pour détruire des «cibles de grande valeur et sensibles au temps», selon l’Armée de l’Air dit dans un communiqué .

Les conceptions de missiles hypersoniques, y compris celui-ci, impliquent généralement deux étapes.

Premièrement, une fusée accélère l’arme à plusieurs fois la vitesse du son, tout en restant à une altitude beaucoup plus basse que les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) qui sont au-dessus de l’atmosphère avant de livrer leurs charges nucléaires.

Deuxièmement, il libère un planeur qui porte l’arme pour la dernière étape de son voyage vers la cible, chevauchant l’atmosphère comme un surfeur qui se balance et se faufile sur les vagues – ajoutant une autre ride à toute tentative de l’abattre.

Cette altitude plus basse, en théorie, rend une arme hypersonique plus difficile à détecter et plus difficile à détruire: il est plus difficile à détecter pour la même raison qu’il est plus difficile de voir un avion lorsque vous vous tenez au sol dans un aéroport à 5 miles de distance que un avion à 10 milles de distance en vol s’approche de cet aéroport pour atterrir; plus un objet est proche du sol, plus il y a de choses – des arbres aux bâtiments en passant par un autre avion – se gênent. Et un missile hypersonique est théoriquement plus difficile à abattre pour plus ou moins la même raison; la plupart des technologies de défense antimissile sont conçues pour intercepter un ICBM près du sommet de son arc à travers l’espace. Là-haut, un système de défense antimissile a une ligne de vue plus claire vers la cible et l’ICBM lui-même se déplace d’une manière plus prévisible.

Un planeur hypersonique Mach 20 se déplacerait en fait à peu près à la même vitesse qu’un ICBM vieux de plusieurs décennies, qui peut accélérer à des vitesses similaires pendant son voyage dans l’espace, mais doit couvrir une distance beaucoup plus longue pour atteindre la même cible. (C’est la différence entre conduire en ligne droite de New York à San Francisco et conduire entre les deux villes avec une escale dans le cercle polaire arctique.)

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à travailler sur la technologie des armes hypersoniques. Comme 45Secondes.fr précédemment rapporté , Le président russe Vladimir Poutine a annoncé pour la première fois le programme d’armes hypersoniques de son pays en 2018, promettant que l’arme hypersonique du pays atteindrait Mach 20.

Pavel Podvig, un analyste militaire, avait déclaré à 45Secondes.fr à l’époque que de telles armes ne seraient probablement pas utiles.

« Il a été décrit comme une arme à la recherche d’une mission », a-t-il déclaré. « Je pense que vous n’avez pas vraiment besoin de ce type de capacité. Cela ne change pas vraiment beaucoup en termes de capacité à atteindre des cibles. »

C’est parce que les ICBM sont déjà parfaitement capables d’échapper aux systèmes de défense antimissile. Les États-Unis possèdent la technologie de défense antimissile la plus avancée au monde; et selon Laura Grego, physicienne de l’Union of Concerned Scientists et de nombreux autres analystes, cela ne fonctionne tout simplement pas. On ne sait donc pas pourquoi un missile hypersonique serait nécessaire pour frapper un autre pays. L’armée de l’air insiste sur l’idée qu’un ARRW pourrait être utile contre des cibles «sensibles au temps», en raison de sa vitesse élevée (du moins par rapport aux missiles non-ICBM généralement utilisés pour livrer des armes non nucléaires).

Le danger des armes hypersoniques, a déclaré Podvig, est qu’elles ne sont pas couvertes par les traités existants conçus pour empêcher les courses aux armements.

Et il y a encore beaucoup d’incertitude autour de la technologie. « Ces systèmes créent de plus grands risques de [strategic] erreur de calcul « , a déclaré Podvig, » et il n’est pas clair si nous pouvons gérer efficacement ces risques. «

Pendant ce temps, il y a des questions sur le fonctionnement de la technologie hypersonique.

Le test à venir ne fera que démontrer le missile lui-même, pas le planeur, qui est la technologie la plus avancée. (Les roquettes qui vont très vite existent depuis longtemps. Les planeurs qui volent plusieurs fois plus vite qu’un F-16 ne l’ont pas été.) Et, comme l’a souligné The Drive , ce test a également été retardé. Le missile est arrivé à Edwards Air Force Base en Californie le 1er mars, et le service avait initialement annoncé que le test aurait lieu avant le 6 mars. Ensuite, la déclaration du 5 mars a prolongé ce délai aux « 30 prochains jours » sans explication.

Pendant ce temps, une analyse indépendante publié en 2020 dans la revue Science and Global Security a fait valoir que la « physique fondamentale » impose des limites strictes à l’utilité de ces armes. Ils ont montré que la physique du vol atmosphérique empêche ces armes d’aller assez vite pour dépasser largement les ICBM, et qu’il serait relativement facile de détecter un lancement de missile hypersonique avec le bon satellite. L’idée que les missiles hypersoniques offriraient une mise à niveau révolutionnaire par rapport aux ICBM, ont fait valoir les chercheurs, est un phénomène «social» et non scientifique.

