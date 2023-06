L’URSS possédait un minéral crucial pour fabriquer l’avion espion futuriste des États-Unis. Et les États-Unis l’ont trompée pour l’obtenir

Il n’en a peut-être pas l’air par son apparence, si futuriste qu’il ne serait pas dépaysé parmi les accessoires d’un film de l’univers Marvel, mais l’avion espion SR-71 « Blackbird » est une relique de la guerre froide. Lorsqu’il vola pour la première fois, en 1964, le Bureau ovale était occupé par Lyndon B. Johnson, ce n’était que quelques années après l’invasion de la Baie des Cochons et les relations entre Washington et le Kremlin étaient plus étroites que la peau des tambours qui , bien sûr, de temps en temps, ils ressemblaient à une guerre imminente.

S’il y a une particularité pour laquelle il se démarque le SR-71, au-delà de son apparence, de son étalage de technologie et même de sa vitesse diabolique, qui lui a permis de dépasser les 3 500 kilomètres à l’heure (km/h), c’est le succès qu’elle a représenté pour les États-Unis. Et pas seulement dans le domaine de l’armement ou de l’ingénierie aéronautique, ça aussi. Avant même d’émerger des hangars de Skunk Works et de filer dans les cieux, l’avion était déjà une sorte d’escroquerie pour les services secrets américains.

La raison : pour le construire, il devait marquer un grand but pour l’URSS.

un retentissant, but capital et sonoresi épique qu’aujourd’hui encore, six décennies plus tard, elle continue d’être commentée dans les chroniques historiques.

Nous nous expliquons.

« Tout était à inventer »

Au début des années 1960, les autorités américaines ont clairement indiqué qu’elles avaient besoin d’une nouvelle arme qui leur permettrait de suivre le rythme de la guerre froide. En mai 1960, l’USAF avait vu avec un nœud dans l’estomac comment l’un de ses U-2 « Dragon Lady », un modèle sorti la décennie précédente, avait été abattu au-dessus du territoire soviétique avec une rafale de SA-2 air-to- missiles de surface et le pilote qui l’a manipulé, l’expérimenté Francis Gary Powers, a été capturé.

La guerre froide se réchauffait. Et les États-Unis avaient besoin un nouvel avion de surveillance. Plus rapide, capable de voler à des altitudes plus élevées et de placer des radars soviétiques sophistiqués contre les cordes. Washington avait besoin, en somme, de réinventer le concept de l’avion d’espionnage. Et comme d’autres fois, il a utilisé Lockheed, fabricant du U-2, et le programme de développement Skunk Works.

Le défi les a amenés. « Tout devait être inventé. Tout », avouera des années plus tard Kelly Johnson, designer et membre de l’équipe de Skunk Works qui s’est chargée de « construire l’impossible, un avion qui ne pourrait pas être abattu ». Peut-être y a-t-il dans cette déclaration un excès d’épopée, mais bien sûr la tâche n’était pas facile.

L’USAF voulait un avion capable de dépasser 2 000 mph (3 200 km/h) de manière soutenue et lors de longs vols, pas seulement en courtes rafales, ce que d’autres avions proposaient déjà. La conception doit également être « secret », capable d’échapper aux radars soviétiques en constante évolution et d’éviter un autre incident comme celui du U-2 et de Francis Gary. « La CIA voulait un avion capable de voler au-dessus de 90 000 pieds, à grande vitesse, et d’être aussi invisible que possible au radar », a déclaré Peter Merlin, auteur de Design and Developmentmen of the Blackbird, à CNN.





Ce dernier a été réalisé en repensant l’avion pour refléter les signaux. « Les moteurs ont été déplacés vers une position plus subtile au milieu de l’aile et un élément absorbant pour les radars a été ajouté à la peinture », explique Lockheed.

Avec une première maquette, Skunk Works a effectué des tests dans une installation secrète du désert du Nevada, à l’abri de la surveillance des satellites russes, qui ont donné des résultats « impressionnants ». Le nommé Blackbird (merle noir), d’environ 30 mètres de long, est apparu sur les radars ennemis comme une petite marque, plus grosse qu’un oiseau mais plus petite qu’un homme. « L’équipe avait réussi à réduire la section efficace du radar en 90%», souligne l’entreprise. Le tout un peu dans l’intérêt des États-Unis.

Plus compliqué était la vitesse.

Voler à plus de 3 000 km/h pendant de longues périodes signifiait soumettre l’avion à un frottement infernal, avec des températures énormes qui dépassaient 300°C sur les bords d’attaque. Un défi technique majeur qui a nécessité une attention particulière tant au design qu’aux matériaux, et qui a conduit Ben Rich, de Skunk Works, à opter pour une peinture noire capable d’absorber la chaleur, entre autres solutions. Sa décision finirait par contribuer au surnom populaire que le navire a gagné.

« La limitation de vitesse de l’avion n’a rien à voir avec l’avion, ironiquement, mais avec les moteurs. Juste devant, il y avait une sonde de température. Quand il faisait environ 427°C, c’était le plus rapide que nous pouvions aller », a-t-il expliqué plus tard. au colonel de la BBC Rich Graham, ancien pilote du SR-71. Une fois les 427 °C dépassés, les fabricants de moteurs n’étaient tout simplement pas responsables de ce qui s’était passé. « Il pourrait se casser ou les aubes de la turbine pourraient se détacher. »

Ce n’était pas le seul défi.

Demandez de l’aide… sans vous faire remarquer

Avec des températures de 300 ºC sur les bords d’attaque et le reste de l’avion soumis à près de 200 ºC, les experts ont calculé que le carburant qu’il transportait dans ses réservoirs principaux, quelque 80 000 livres d’essence, chaufferait à des températures énormes, augmentant ainsi les chances d’une explosion ou d’un incendie. Pour y remédier, Johnson a dû développer le JP-7un carburant spécial avec un point d’éclair si élevé que – Graham plaisantait – il vous permettait d’éteindre une allumette ou un mégot de cigarette sans s’enflammer.

La refonte de l’avion, l’utilisation de la peinture noire, l’agencement des moteurs, le développement d’un nouveau carburant… ont été des étapes clés pour que le Blackbird prenne son envol, mais il y avait un défi encore plus grand et plus important : avec quoi construit le? Quel matériau pourrait résister aux températures élevées des vols ? La conclusion des experts était que le meilleur candidat pour la structure était l’alliage de titane, résistant, léger et capable de résister à la chaleur.

Le problème avec le titane, quelle que soit la complexité diabolique de son travail ou la fragilité de l’alliage s’il était mal manipulé, c’est que l’obtenir était un mal de dents. Et pas à cause de la disponibilité. Ou ce n’était pas strictement la raison. Le grand défi est où l’approvisionnement est parti. Si les techniciens de Skunk Works voulaient mettre la main sur le matériel, ils n’avaient d’autre choix que de frapper à la porte de l’URSS… Exactement, le même pouvoir avec lequel ils entretenaient des relations tendues et pour la surveillance duquel le SR-71 était en construction!

« L’avion a 92% Titane à l’intérieur et à l’extérieur. Lors de la construction de l’avion, les États-Unis n’avaient pas le minéral nécessaire, appelé rutile. On ne le trouve que dans très peu de régions du monde. Le principal fournisseur était l’URSS », explique Graham. Cela peut sembler un handicap mineur par rapport aux heures et des heures de calculs complexes qui ont été nécessaires à la conception du SR-71, mais dans le contexte de la guerre froide, ce problème d’approvisionnement était un A Question épineuse, après tout, le Blackbird original a effectué son vol inaugural en avril 1962, quelques mois seulement avant la crise des missiles de Cuba.

Qu’ont fait les États-Unis pour se tirer d’affaire ? marque-le un but pour l’URSS.

Il a manœuvré pour obtenir le matériel dont il avait besoin sans que les Soviétiques sachent qu’ils contribuaient à la fabrication du SR-71, un avion à la pointe de la technologie conçu pour échapper en toute sécurité à leurs radars et missiles et les surveiller. Comment exactement Washington a-t-il fait cela fait partie des brumes épaisses qui, même aujourd’hui, des décennies plus tard, assombrissent certains chapitres sombres de la guerre froide ; mais certains des protagonistes ont laissé de petits coups de pinceau.

« Notre fournisseur, Titanium Metals Corporation, n’avait que des réserves limitées de l’alliage précieux, alors la CIA a mené une recherche mondiale et, en utilisant des tiers et des sociétés fictives, a réussi à acheter discrètement le métal de base à l’un des principaux exportateurs du monde – l’URSS. Les Russes n’ont jamais imaginé que ils contribuaient à la création de l’avion construit à la hâte pour espionner leur patrie », explique l’ingénieur Ben R. Rich, alias ‘père de la furtivité’dans le livre ‘Skunk Works’.

Comme l’URSS n’aurait sans doute pas aimé exporter du matériel pour que les USA s’équipent de nouvelles armes, la clé – Graham abonde – est passée par un dentelle aux fuseaux sophistiquée qui lui a permis d’effacer ses traces. « En travaillant dans les pays du tiers monde et avec de fausses opérations, ils ont pu envoyer le minerai de rutile aux États-Unis pour construire le SR-71 », souligne-t-il.

Il y a ceux qui, comme The Aviation Geek Club, vont plus loin et assurent que l’une des ruses du renseignement américain a été de faire croire au Kremlin que tout ce précieux minerai servait à la fabrication de fours à pizza.

Que ce soit réel ou non, la vérité est que la CIA a su gérer: les techniciens de Skunk Works ont obtenu le matériel nécessaire et en avril 1962, le premier avion, l’A-12, effectuait déjà son vol initial, écrivant les premiers vers de ce qui deviendra plus tard le SR-71, un modèle plus grand, avec une deuxième couchette pour un officier de reconnaissance et une plus grande capacité de carburant.

POUR fin 1964 le nouvel avion, le même qui avait été considéré comme « impossible », bourdonnait déjà dans le ciel à des vitesses vertigineuses.

Tout cela grâce à la collaboration clé de l’URSS.

Clé, pas au courant.

Images: USAF/Judson Brohmer, D. Miller (Flickr) et Skyandsea876 (Flickr)

A 45secondes.fr : Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont voulu réinventer l’avion. Ce qui est sorti était une soucoupe volante