Lupita Nyong’o sera la vedette du premier jour du réalisateur Pig Michael Sarnoski

Panthère noire : Wakanda et 12 ans d’esclavage étoile Lupita Nyong’o rejoint un autre univers cinématographique, le Un endroit silencieux univers. Par Variétél’acteur oscarisé est en négociations finales pour jouer dans Un endroit calme : premier jourle prochain épisode de la franchise d’horreur Paramount.





Le troisième film de la Un endroit silencieux La franchise mettra en vedette Nyong’o dans un rôle non divulgué, les détails de l’histoire étant actuellement gardés secrets. L’idée originale du troisième opus vient de John Krasinksi, qui a réalisé et partagé la vedette dans les deux premiers films aux côtés de sa femme Emily Blunt. Cependant, la star et réalisateur de courte durée de Reed Richards ne reviendra pas pour Jour unavec Cochon le réalisateur Michael Sarnoski aux commandes du nouveau film, dont la sortie est prévue le 8 mars 2024.

Les deux premiers films se sont déroulés sur une Terre post-apocalyptique envahie par des monstres aveugles qui utilisent une forme d’écholocation pour chasser des proies humaines. En 2018 Un endroit silencieux, Krasinski et Blunt jouent Lee et Evelyn Abbott, les parents de deux jeunes enfants, nommés Marcus et Regan, joués par Noah Jupe et Millicent Simmonds, luttant pour élever leurs enfants dans un monde envahi par des monstres. Après la mort du personnage de Kraskiniski en essayant de sauver Regan dans le premier film, l’acteur-réalisateur est revenu pour un rôle de camée dans le deuxième volet de la franchise en 2020, Un endroit calme II, dans lequel a commencé par un prologue avant que les monstres n’attaquent pour la première fois. Selon Club audiovisuelalors qu’un camée n’est « pas hors de question », Blunt et Krasinki ne reprendront probablement pas leurs rôles dans le spin-off.

Jour un n’est pas destiné à continuer l’histoire d’Evelyn et des membres restants de sa famille. Selon les rumeurs, il s’agirait d’une toute nouvelle histoire se déroulant dans le même univers.





Lupita Nyong’o revient en tant que Nakia dans Panthère noire : Wakanda pour toujours

Lupita Nyong’o sera ensuite vu Panthère noire : Wakanda pour toujoursla suite très attendue de 2018 Panthère noire. L’acteur reprendra son rôle de Nakia, l’espionne wakandaise et ancienne amante de T’Challa. Elle devait initialement jouer dans Dame au lac mais a quitté le projet en mai, ainsi qu’en La femme roi mais a quitté ce projet en octobre.

Michael Bay, Andrew Form et Brad Fuller produiront Un endroit calme : premier jour via Platinum Dunes aux côtés de Krasinski et de sa bannière Sunday Night avec son partenaire, Allyson Seeger, qui sert de producteur exécutif.