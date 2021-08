Lupita Nyong’o rend un émouvant hommage à Chadwick Boseman

Le 28 août 2020, à l’âge de 43 ans, l’acteur Chadwick Boseman, connu dans le monde entier pour son interprétation du prince T’Challa dans le MCU, est décédé après sa bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, une maladie à laquelle il a été confronté en privé, sauf pour la connaissance de sa famille et de certains dirigeants de Marvel Studios.

La participation de Boseman à la franchise Marvel Studios était très notable puisqu’il avait le rôle principal dans « Black Panther », le premier film du studio à être considéré dans la catégorie « Meilleur film » aux Oscars, prolongeant son rôle dans « Avengers: Infinity War » et « Avengers : Endgame ».

Avec le tournage de « Black Panther: Wakanda Forever », l’actrice oscarisée Lupita Nyong’o reprend son rôle de Nakia, l’amoureuse de T’Challa. En l’absence de son partenaire de casting, l’actrice a partagé un message émouvant sur ses réseaux sociaux, se remémorant qui était son amie sur et en dehors du tournage.

« Je ne savais pas que son rire et son silence pouvaient me manquer dans une égale mesure. Je fais. Un an après son décès, le souvenir de Chadwick Boseman demeure en moi.