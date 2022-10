Lupita Nyong’o partage son raisonnement pour quitter The Woman King

La femme roi est un succès depuis sa sortie mi-septembre. Le film, de la réalisatrice Gina Prince-Bythewood, avec Viola Davis, a franchi la barre des 75 millions de dollars au box-office, détenant 94% de critiques et 99% d’audience sur Rotten Tomatoes. Le film est basé sur le royaume du Dahomey, qui était important du début des années 1600 jusqu’en 1904. La femme roi concentré sur les Agoji, un groupe de guerriers entièrement féminins qui protégeaient le royaume à la fin des années 1800.





Lupita Nyong’o devait initialement jouer dans le film, un rôle que Lashana Lynch a vraisemblablement repris après sa sortie. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, l’actrice a brièvement évoqué son départ, affirmant qu’il n’y avait aucune mauvaise volonté envers quiconque dans la distribution ou l’équipe. « C’était très amical, le départ », explique Nyong’o à propos de La femme roi. « Mais je sentais que ce n’était pas le rôle que je devais jouer. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, Nyong’o n’a pas de mal à trouver des rôles, car elle est l’un des plus grands noms d’Hollywood. En 2015, elle a fourni la capture de mouvement et le travail vocal pour Maz Kanata, apparaissant dans les trois Guerres des étoiles films de trilogie suite. Trois ans plus tard, elle débutera son rôle de Nakia dans Panthère noirede retour pour la suite à venir, Panthère noire : Wakanda pour toujours. 12 ans d’esclavage, Nouset Reine de Katwe ne sont que quelques autres films avec des apparitions de Nyong’o. Les fans ont manqué sa présence dans La femme roibien que le casting stellaire ait pu continuer sans son implication.





Lupita Nyong’o a créé un documentaire sur les guerriers Agoji

Comme le mentionne le rapport THR, Lupita Nyong’o a filmé un documentaire centré sur les guerriers Agoji en 2019 alors qu’elle voyageait à travers le Bénin. Dans Guerrières avec Lupita Nyong’o, l’actrice en apprend plus sur les guerrières entièrement féminines et leur implication dans la traite des esclaves et la violence qui s’ensuit. Lors d’une interview avec gal-dem au cours de la même année de sortie du documentaire, Nyong’o a partagé ses sentiments envers la femme Agoji et certaines de ses difficultés avec leur histoire.

« Les femmes Agoji étaient impliquées dans la traite des esclaves et cela a changé la dynamique et la polarisation du Bénin à ce jour », a déclaré Nyong’o. « D’une part, ils sont un symbole du pouvoir du féminin, mais ils sont aussi la douleur… ils ont causé la douleur. » Il est possible qu’elle filme Femmes guerrières l’a exhortée à prendre du recul La femme roibien que l’actrice n’ait pas encore donné beaucoup de détails.

Les fans peuvent voir Lupita Nyong’o dans son prochain film à venir, l’entrée tant attendue du MCU Panthère noire : Wakanda pour toujours​​​​​​ sortie en salles le 11 novembre.