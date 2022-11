Lupita Nyong’o jouera dans A Quiet Place: Day One

Paramount Pictures

Lupita Nyong’o a gagné beaucoup de popularité avec son rôle de Nakia dans Marvel et va maintenant ajouter une autre franchise à succès à ses crédits avec A Quiet Place : Day One.

©IMDBLupita dans Wakanda pour toujours

Lupita Nyong’o il a prêté son corps Nakial’intérêt romantique de T’Challa, roi de Wakanda et porteur du manteau Black Panther, dans les films de la Univers cinématographique Marvel qui dans quelques jours, plus précisément le 11 novembre, sera présentée en première Panthère noire : Wakanda pour toujours. Son personnage est également un agent secret polyvalent avec des missions à travers le monde et faisant partie des Dogs of War.

Une information de date limite localise cette actrice talentueuse ayant des conversations à rejoindre Un endroit calme : premier jour en tant que chef du casting qui réalisera cette histoire dans laquelle nous verrons à nouveau les envahisseurs extraterrestres de la planète Terre qui ont une oreille hyper-développée attaquant tout humain ou animal qui émet le moindre son. Dans ce cas, ce serait une préquelle aux deux films que nous avons déjà vus.

Une autre franchise importante pour Lupita Nyong’o

Jean Krasinskiqui a réalisé les deux films précédents, a eu l’idée originale de Jour un. Jeff Nichols était le premier choix primordial pour écrire et réaliser la nouvelle histoire, mais après avoir travaillé sur le spin-off pendant près d’un an, Nichols a officiellement quitté le projet fin 2021. Michel Sarnoski est finalement devenu le nouveau scénariste et réalisateur de Jour un Après le succès de son premier film, Cochon.

Lupita Nyong’o est à l’aise dans le genre de l’horreur de survie, ayant déjà paru dans Nous de jordan peele en 2019. Cette même année, il faisait également partie du casting de la comédie zombie Petits monstresqui est venu exclusivement sur la plateforme de streaming Hulu. En plus de reprendre son rôle de Nakia dans Panthère noire : Wakanda pour toujoursl’interprète a également joué Le 355 au début de cette année.

Apparemment, les dirigeants de primordial ils veulent que cette préquelle Un endroit silencieux suivre la lignée à succès des films précédents et ainsi développer encore plus de spin-offs dans cet univers. Pour l’instant, l’autre entrée de la série en cours de développement est Un endroit calme III qui se poursuit avec les alternatives dans la vie de la famille Abbott dirigée par Evelyn (Emily Blunt). Ce film sortira au cinéma en 2025 alors que Jour un fera de même le 8 mars 2024.

