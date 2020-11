Lupita Nyong’o devenir une panthère noire n’aurait pas de sens

Panthère noire était l’un des films les plus réussis du MCU, et Black Panther lui-même, T’Challa, aura un héritage durable dans l’histoire de l’univers cinématographique Marvel.

Mais bien sûr, Chadwick Boseman, l’acteur qui a joué T’Challa, est décédé tragiquement après avoir lutté contre le cancer à l’été 2020. Beaucoup de gens le pleurent encore, mais la série doit continuer, et Marvel n’a actuellement aucun projet de mise en rayon. Panthère noire 2.

Cependant, cela soulève une question très difficile à laquelle Marvel va devoir répondre, et cette question est de savoir qui sera la prochaine Black Panther.

Cela étant dit, les fans de Marvel ont déjà exclu quelques candidats, et voici pourquoi il est peu probable que Nakia de Lupita Nyong’o soit la nouvelle Black Panther.

Le cas de la refonte de T’Challa

Dès le départ, de nombreux fans de Marvel pensent que Marvel devrait refondre T’Challa malgré la perte de Boseman.

Selon les fans de Marvel sur Reddit, T’Challa est l’un des personnages les plus importants des bandes dessinées Marvel, et il a ses griffes accrochées à de nombreuses histoires de bandes dessinées. De plus, dans le MCU, l’histoire de T’Challa ne fait que commencer et il est clair qu’il a beaucoup de place pour se développer dans les futurs films.

C’est pourquoi certains fans de Marvel pensent que le meilleur pas en avant pour Marvel serait de s’appuyer sur l’héritage de Boseman en refondant T’Challa avec un nouvel acteur. De cette façon, l’histoire de T’Challa peut avancer et, par conséquent, il pourrait continuer à être une icône pour les fans de MCU comme s’il était une icône pour les fans de bandes dessinées.

Mais bien sûr, certains fans ne sont pas à l’aise avec cette option, car ils considèrent la représentation de Boseman de T’Challa comme définitive.

Le cas d’une nouvelle panthère noire

D’autres fans de Marvel veulent que Marvel fasse quelque chose de très courant dans les bandes dessinées, c’est-à-dire qu’un autre personnage assume le rôle de Black Panther. Cela s’est produit d’innombrables fois dans les bandes dessinées, et en fait, c’est déjà arrivé dans le MCU.

Par exemple, dans Avengers: Fin de partie, Steve Rogers a pris sa retraite de Captain America et a donné son bouclier au Falcon, indiquant que Sam Wilson sera le nouveau Captain America.

Il y a plusieurs candidats pour les personnes qui pourraient devenir la nouvelle Black Panther, et comme les fans de Marvel sur Reddit l’ont dit, ce sont principalement des femmes. Shuri, Okoye et Nakia sont les principaux candidats, bien que quelques fans de Marvel aient suggéré d’autres personnages, tels que M’Baku, comme candidats possibles également.

Cela étant dit, certains de ces candidats sont moins susceptibles que d’autres, et Nakia obtenir le concert n’aurait pas vraiment beaucoup de sens.

Pourquoi Nakia de Lupita Nyong’o ne sera probablement pas la nouvelle panthère noire

En supposant que Marvel ne refond pas le rôle, Nakia n’aurait tout simplement pas de sens en tant que Black Panther pour des raisons culturelles, selon les fans de Marvel sur Reddit. Comme le premier Panthère noire film montré, le processus pour devenir Black Panther tourne autour du combat en tête-à-tête.

Bien que Nakia soit une combattante talentueuse, son personnage ne voudrait tout simplement même pas le rôle d’être Black Panther en premier lieu pour ces raisons culturelles.

Comme l’a dit un fan de Marvel: «Le fait d’être Black Panther n’a fondamentalement aucun sens. Elle fait partie de la tribu de la rivière, ce qui, selon moi, dans le MCU, signifie qu’elle ne croit pas en ce en quoi la tribu d’or croit, y compris être BP. Elle peut concourir pour le titre de roi, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle sera Black Panther.

Et bien sûr, comme d’autres fans de Marvel en ont parlé, si Marvel s’engage sur la voie du remplacement de T’Challa, Shuri aurait le plus de sens. Non seulement elle est une combattante qualifiée, mais elle est également intelligente et elle a également beaucoup de place pour se développer dans les futurs films.