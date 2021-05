«  Lupin  »: un premier regard intrigant sur la partie 2 arrive

Netflix a partagé les premières images de la deuxième partie de la série policière française à succès, ‘Lupin’.

La série française acclamée fera son retour l’été prochain pour cinq épisodes supplémentaires après que son premier opus soit sorti sur la plate-forme Netflix en janvier dernier.

La série suit Assane Diop (Omar Sy), un voleur professionnel et le seul enfant d’un immigré sénégalais venu en France pour trouver une vie meilleure pour son fils. Plus tard, le père d’Assane est accusé d’un crime par son employeur et se suicide.

«Lupin» se concentre sur le personnage d’Assane, inspiré par le chevalier voleur Arsène Lupin, cherchant à se venger de la famille qui a assassiné son père.







Le synopsis de la saison 2 de ‘Lupin’ taquine: «La quête de vengeance d’Assane contre Hubert Pelligrini a conduit sa famille à la ruine. Le dos au mur, il doit maintenant proposer un nouveau plan, quitte à se mettre en danger. «

Pour l’instant, il faudra attendre l’été prochain, lorsque la deuxième partie de ‘Lupin’ arrivera sur la plateforme Netflix.