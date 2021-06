« Lupin » Saison 3: Date de sortie, ce qui va se passer dans la suite et tout

Après la fin de la deuxième partie de « Lupin», Nul doute que l’histoire d’Assane Diop se poursuivra dans un troisième volet de la série française Netflix. Bien que le géant du streaming n’ait pas encore fait l’annonce officielle Omar Sy, le protagoniste de la fiction a confirmé en mars 2021 qu’il y aura de nouveaux épisodes.

« Lupin » Saison 3: Date de sortie, ce qui va se passer, acteurs …

« Nous ne pouvons rien vous cacher. Lupin partie 3 est confirmée ! », a écrit l’acteur dans Twitter. De plus, sur le site d’Assane Diop, personnage de la série créée par George Kay et François Uzan, l’annonce apparaît en plusieurs langues afin qu’il n’y ait aucun doute sur la nouvelle fournée d’épisodes.

Considérant que Maurice Leblanc a écrit sur les exploits d’Arsène dans plus de 60 de ses romans et romans policiers, il y a suffisamment de matériel original pour continuer la série même pendant un quart.

Où se cache Assane Diop après avoir échappé à la police ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « LUPIN » ?

La deuxième saison de « Lupin» Se termine par l’arrestation d’Hubert et la rencontre de Diop avec sa famille sur le pont Raoul. Assane promet que tout est fini, mais qu’elle doit se cacher un moment, moment auquel la police apparaît.

Mais est-ce vraiment la fin d’Hubert ? Malgré les preuves contre lui, il est toujours possible qu’il puisse s’en sortir avec l’aide de ses contacts, peut-être qu’il fait partie d’une organisation plus large, et ses supérieurs pourraient être les méchants du troisième volet de « Lupin”.

De plus, il y a d’autres questions que la série de Netflix doit répondre, où se cache Diop ? Réapparaîtra-t-il lorsque les charges retenues contre lui seront abandonnées ? Que va-t-il arriver à Benjamin ? Reviendront-ils travailler avec « Courbet » ?

Que va devenir Guédira ? Où est le collier ? Et l’histoire d’Assane et Juliette s’est-elle vraiment terminée ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « LUPIN »

La troisième saison de « Lupin« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « Lupin », série française Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LUPIN » 2

Ce sont quelques-uns des acteurs qui devraient réapparaître dans le troisième volet de « Lupin » :

Omar Sy dans le rôle d’Assane Diop

Vincent Londez dans le rôle de Romain Laugier

Ludivine Sagnier dans le rôle de Claire

Clotilde Hesme dans le rôle de Juliette Pellegrini

Nicole Garcia dans le rôle d’Anne Pellegrini

Hervé Pierre dans le rôle d’Hubert Pellegrini

Etan Simon dans le rôle de Raoul

Soufiane Guerrab dans le rôle de Youssef Guedira

Antoine Gouy dans le rôle de Benjamin Ferel

Fargass Assandé dans le rôle de Babakar Diop

Shirine Boutella dans le rôle de Sofia Belkacem

Vincent Garanger dans le rôle de Gabriel Dumont

Hubert Pellegrini reviendra-t-il pour se venger de Diop ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « LUPIN » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La troisième partie de « Lupin« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il arrivera très probablement au milieu de 2022. Bien que si les nouveaux épisodes étaient filmés secrètement, ils pourraient même arriver quelques mois avant.