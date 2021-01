« Lupin », saison 2: date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Après la finale intrigante de la première saison de « Lupin», Les fans du célèbre personnage créé par Maurice Leblanc et de la série française Netflix ont besoin d’un deuxième volet pour résoudre les questions qui restaient en suspens dans l’histoire d’Assane Diop, un homme qui se propose de venger la mort de son père pour injustices. d’une famille riche.

Avant la première des cinq premiers épisodes, le vendredi 8 janvier 2021, le géant du streaming a annoncé que la fiction créée par George Kay et François Uzan comporterait 10 chapitres divisés en deux parties, il y aura donc une deuxième saison.

De plus, si les deux premières parties de « LupinIls obtiennent de bonnes critiques et le soutien du public, l’émission pourrait se poursuivre indéfiniment, comme Maurice Leblanc a écrit sur les exploits d’Arsène dans plus de 60 de ses romans et romans policiers.

Omar Sy était en charge de jouer Assane Diop dans « Lupin » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «LUPIN»?

Après plusieurs pistes et tentatives pour prouver l’innocence de son père, Assane ne parvient pas à vaincre le pouvoir d’Hubert Pellegrini et perd l’un de ses meilleurs alliés, la journaliste Fabienne Beriot. La saison se termine par la disparition de Raoul, qui a été enlevé par l’un des hommes du millionnaire qui a piégé Babakar.

Par ailleurs, Youssef Guedira, l’un des officiers chargés de l’enquête sur le vol du bijou, apparaît sur la plage, regarde Assane et l’appelle «Lupin».

Alors qu’arrivera-t-il au fils d’Assane? Sera-t-il capable de le libérer? Va-t-il rattraper Hubert Pellegrini? Prouvera-t-il l’innocence de son père? Guedira sera-t-elle un allié ou un problème? Voici quelques-unes des questions que la deuxième partie de « Lupin»Doit répondre.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « LUPIN »

La deuxième saison de « Lupin»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LUPIN 2 »

Voici quelques-uns des acteurs qui devraient revenir pour la deuxième partie:

Omar Sy comme Assane Diop

Vincent Londez comme capitaine Romain Laugier

Ludivine Sagnier comme Claire

Clotilde Hesme comme Juliette Pellegrini

Nicole Garcia comme Anne Pellegrini

Hervé Pierre comme Hubert Pellegrini

Soufiane Guerrab comme Youssef Guedira

Antoine Gouy comme Benjamin Ferel

Fargass Assandé comme Babakar Diop (Flashback)

Shirine Boutella comme Lieutenant Sofia Belkacem

Clotilde Hesme jouera-t-elle à nouveau Juliette Pellegrini dans « Lupin » saison 2? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «LUPIN» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Lupin« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais de nouveaux épisodes pourraient être diffusés au début de 2022.