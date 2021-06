Lupin : les 4 lieux les plus importants

Rares sont les fois où une série originaire de France parvient à capter son public. Réputées pour être longues et lentes, les productions de ce pays sont généralement ignorées dans le monde, mais avec Lupin C’est exactement le contraire qui s’est produit. En janvier, alors qu’elle était publiée sur Netflix comme une idée originale de la plateforme et avec une histoire jamais vue auparavant, l’histoire d’Assane Diop fait désormais partie des préférées des internautes.

À tel point que, quelques semaines après la première de la première édition, Netflix a bientôt confirmé une deuxième saison de Lupin qui a été publié, dans le monde entier, hier 11 juin. Avec seulement cinq épisodes, comme le premier, Ce nouveau volet de la série fait déjà sensation chez ceux qui sont devenus fans d’Omar Sy, le protagoniste, et aussi chez ceux qui sont tombés amoureux de la fiction à cause des lieux.







Eh bien, on sait que la France est un très grand pays et, apparemment, la production a décidé de tirer le meilleur parti de la beauté géographique du pays. C’est pourquoi, comme c’est arrivé avec Étranger qui faisait la promotion du tourisme en Ecosse, avec cette bande, la même chose s’est produite puisque différentes zones ont pu être explorées quelque peu inconnues de la plupart des spectateurs. De Spoiler, nous vous montrons les meilleurs emplacements.

Les meilleurs endroits de Lupin :

1. Musée du Louvre :

C’est l’un des musées les plus emblématiques au monde et ce n’est pas la première fois qu’il apparaît dans une série. En fait, Gossip Girl a également fait faire à ses protagonistes certaines scènes à cet endroit. Et, dans le cas de LupinC’est là que l’histoire commence car c’est là qu’Assane rencontre la famille Pellegrini et met en branle son plan de vengeance.

Lupin au Musée. Photo : (IMDB)



2. Brocante de Saint-Ouen :

Cet espace apparaît pour la plupart dans la première saison, mais il est toujours important. Eh bien, dans la vraie vie, il est considéré comme le plus grand marché à ciel ouvert du monde et c’est là que Benjamin Ferel, le meilleur ami d’Assane, a son antiquaire et, généralement, l’aide lorsqu’il a besoin de quelque chose pour un braquage.

Lupin au marché aux puces. Photo : (IMDB)



3. Le manoir Pellegrini :

C’est l’un des lieux les plus importants de la série puisque c’est là que vivent les principaux ennemis du personnage principal. Or, en France, cet endroit est ce qu’on appelle un hôtel particulier, c’est-à-dire une demeure seigneuriale ou un hôtel particulier urbain. L’Hôtel Camondo est le nom de cet espace et il est situé à quelques mètres de l’Arc de Triomphe.

Le manoir Pellegrini. Photo : (Netflix)



4. Étretat :

C’est là que la première partie de Lupin et où commence la seconde. Ici Raoul est kidnappé et l’intrigue devient encore plus intense. Situé au nord de la Normandie, cet espace fait partie de ceux choisis pour l’un des romans originaux de Lupin, L’Aiguille creuse.