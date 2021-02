« Lupin »: les 10 astuces les plus ingénieuses d’Assane Diop dans la saison 1

Sans doute « Lupin«Est devenue l’une des séries préférées des utilisateurs de Netflix, entre autres par Assane Diop (Omar Sy), un personnage inspiré des aventures de voleur en col blanc créées par Maurice Leblanc pour organiser ses vols et envisage de démontrer l’innocence de son père .

Suite à la confirmation de la deuxième saison de la série française créée par George Kay et François Uzan, les fans espèrent qu’il continuera à utiliser ses manœuvres rusées et sa maîtrise du déguisement pour retrouver son fils dans les prochains épisodes.

Pour l’instant, c’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste des astuces les plus ingénieuses d’Assane Diop dans le premier épisode de « Lupin».

10. LE COSTUME DE SALVATORE

Bien que le plan ne se déroule pas comme prévu, Assane démontre qu’elle est capable de se coiffer et de se maquiller avec un vieil homme pour se faire passer pour un journaliste nommé Salvatore et exposer les crimes de Pellegrini dans une émission de télévision.

Assane se fait passer pour un journaliste nommé Salvatore (Photo: Netflix)

9. LES LIVRAISONS MULTIPLES DE DELI EATS

Pour rencontrer Juliette Pellegrini, la fille de son plus grand ennemi, Diop porte un costume orange qui correspond à un livreur de vélos Deli-Eats. Lorsque la police essaie de l’arrêter, un grand groupe de livreurs Deli-Eats à l’apparence identique et le protagoniste de « LupinRéussi à s’échapper.

Assane Diop a fait plusieurs demandes à Deli-Eats pour échapper à la police (Photo: Netflix)

8. DÉLIBÉRÉMENT DÉLIBÉRÉ

Après avoir changé de place avec un détenu, Assane entame délibérément une bagarre avec un autre détenu et est blessé, ce qui lui permet d’être à l’infirmerie pour interroger un autre détenu et obtenir un livre qui appartenait à son père.

Assane Diop s’est infiltrée dans la prison pour obtenir plus de preuves de l’innocence de son père (Photo: Netflix)

7. L’ÉVACUATION DE LA PRISON

Pour s’évader de prison, Diop fait semblant d’être mort. Pendant qu’un narrateur discute de la nature des illusions, il vole un filet de basket-ball qu’il utilise pour simuler sa pendaison après avoir pris des pilules. Enfin, il sort de prison dans un sac mortuaire.

Assane a simulé sa mort pour s’échapper de prison (Photo: Netflix)

6. L’ARNAQUE À LA FEMME RICHE

Dans le cinquième chapitre de « Lupin», Le protagoniste escroque une vieille femme riche en se faisant passer pour un policier essayant de protéger les biens de la femme riche après que des voleurs auraient pillé le premier étage.

Assane a également arnaqué une vieille femme riche (Photo: Netflix)

5. L’ÉTRANGER DANS LE TRAIN

Grâce à un selfie familial dans le train, Assane remarque qu’un homme suspect les regarde. Pour se débarrasser de lui, il vole secrètement une clé de stockage et attire le tueur dans une soute, où il enferme le tueur à gages.

Cette photo a aidé Assane à découvrir l’étranger qui les suivait (Photo: Netflix)

4. LE LEURRE CLOWN

Tout en gardant Dumont kidnappé, Assane est vu avec une grande malle par une caméra, la police pense que Dumont est piégé à l’intérieur, mais quand ils localisent l’objet, ils ne trouvent qu’une poupée de clown.

La police a suivi une fausse piste et n’a trouvé qu’un clown (Photo: Netflix)

3. LE KIDNAPPING DE DUMONT

L’enlèvement du commissaire de police Gabriel Dumont est l’une des meilleures manœuvres d’Assane. Pour le forcer à parler de la fausse enquête contre son père et comment il a été forcé d’accepter le blâme d’un crime que Diop n’a pas commis, il utilise le cryptage vocal.

Dumont a avoué son alliance avec Hubert Pellegrini pour incriminer le père d’Assane (Photo: Netflix)

2. TECHNOLOGIE FAUX PROFONDES

Assane fait croire à Dumont qu’il possède une technologie de pointe capable de manipuler Dumont visuellement et vocalement pour donner l’impression qu’il avoue une série de crimes. Avec cela, il parvient à amener la police à garder ses collègues hors de sa piste.

Arsène avait la technologie nécessaire pour mener à bien ses projets (Photo: Netflix)

1. VOL DU COLLIER

Dans le premier épisode de « LupinAssane conçoit un plan parfait pour voler le collier qui appartient aux Pellegrini et pour lequel son père a été emprisonné il y a des années. Alors qu’il est à la vente aux enchères en prétendant être un millionnaire excentrique, un groupe d’hommes habillés en concierges et collaborateurs volent le bijou supposé. Cependant, il est révélé plus tard que le collier n’a pas quitté le musée ce jour-là et que Diop l’a ensuite sorti avec la poubelle.