« Lupin »: l’époque où Arsène Lupin a rencontré Sherlock Holmes

« Lupin« Est la nouvelle série vedette de Netflix, qui rivalise avec « Bridgerton » et « The Queen’s Gambit » pour la première place en audience. La série dramatique d’action mystère met en vedette Omar Sy comme Assane Diop, un «gentleman voleur» obsédé par les œuvres de Maurice Leblanc, qui écrivait «Arsène Lupin, Gentleman Burglar».

L’intrigue centrale de Lupin tourne autour du plan Assane pour prouver l’innocence de son père et se venger des gens qui l’ont trahi. Après le père de Assane, Babakar Diop, a été faussement accusé d’avoir volé le Collier de la reine de la famille Pellegrini, Babakar Il a été condamné à la prison, où il s’est pendu tragiquement

Assane passé le suivant 25 ans devenir un « gentleman voleur», Utilisant la tromperie, le tour de passe-passe, la mauvaise direction, le déguisement et l’illusion pour voler des bijoux et des artefacts inestimables. Après une première partie réussie, les fans attendent désormais avec impatience ses prochaines aventures. Lupin dans la série de Netflix.

L’un d’eux pourrait être un croisement avec le célèbre détective Sherlock Holmes. Fans de France, où Lupin est mieux connu, ils savent qu’une fois que ces deux personnages se sont affrontés dans l’œuvre originale de Leblanc, alors ils se demandent s’il y aura une chance que ces deux-là finissent par se rencontrer. La réponse? Un oui retentissant confirmé par le même scénariste de la série George Kay.

LE TEMPS ARSÉNE LUPIN RENCONTRE SHERLOCK HOLMES

Arsène Lupin contre Herlock Sholmes (Photo: Amazon)

Comme tu le sais déjà, « Lupin« Est basé sur la collection d’histoires de Maurice Leblanc mettant en vedette Arsène Lupin. Leblanc a écrit des dizaines d’histoires basées sur le personnage de Arsène Lupin Entrez 1905 Oui 1936. Leblanc, Qui est né en la Normandie, France dans 1864, était un français contemporain de Sir Arthur Conan Doyle, qui est né cinq ans plus tôt. Leblanc a été intrigué par le célèbre détective anglais de Conan Doyle et a décidé d’inclure le personnage dans ses propres œuvres.

Leblanc inclus pour la première fois Sherlock Holmes Dans l’histoire « Sherlock Holmes arrive trop tard», Qui a été publié dans 1906. Après quoi Sir Arthur Conan Doyle s’est opposé à l’utilisation du personnage par Leblanc, Leblanc légèrement changé le nom. Herlock Sholmes est apparu dans deux autres histoires et le nom a été changé une fois de plus en Cisailles Holmlock dans 1910.

« Lupin » pourrait utiliser la même ressource que Leblanc et utiliser Sherlock Holmes sous un autre nom (Photo: Netflix)

Depuis que Leblanc introduit le personnage dans l’univers de Lupin, il est plausible que la deuxième saison de « LupinCela pourrait inclure le personnage, cependant, au moins selon la succession de Conan Doyle, ceux qui recherchent le droit d’auteur du personnage, si Sherlock Holmes est entré dans le domaine public est toujours en débat.

Oui « Lupin« A décidé d’introduire Sherlock Holmes, il est plus probable que le personnage était un hommage plutôt qu’une réplique exacte, et le personnage ne serait presque certainement pas joué par Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch ou Henry Cavill. Plus important encore, il y a des questions plus urgentes pour les personnages de « Lupin« , Comment sauver le fils de Assane Oui Claire, Raoul.

Aucun détail de parcelle disponible pour « Lupin: Partie 2″, Mais il serait logique que la série règle les détails de la première partie avant de s’attaquer à d’autres histoires. Cependant, comme la première saison avec le personnage de Fabienne Beriot, il est toujours possible d’inclure un personnage de soutien convaincant sans éclipser l’histoire plus large autour de laquelle la série tourne.

Dans son portrait de Sherlock Holmes, Cumberbatch a révélé qu’il jouait quelqu’un qui se situe entre la sociopathie et l’autisme de haut niveau. « Il y a une insensibilité dans sa méthodologie qui est encore très fraîche dans la mémoire de la première série », a déclaré l’acteur. (Photo: BBC)

Selon une interview avec RadioTimes, le co-créateur de « Lupin » George Kay n’a pas exclu cette possibilité: « Honnêtement, il y a eu [discusiones]« , Il a dit. « Il y a quelques idées autour de cela que j’ai que je suis vraiment intéressé à explorer. La base de fans d’Arsene Lupin, qui est évidente dans la série, devrait verrouiller les bois avec la base de fans de Sherlock Holmes. «

Un croisement des deux séries pourrait fonctionner, mais « LupinA montré que vous n’avez pas besoin d’utiliser la popularité de Sherlock pour attirer les téléspectateurs et Assane peut certainement se tenir seul sans l’expérience de Sherlock, même si Assane elle accepterait probablement toute aide pour retrouver son fils.

Il est peu probable que le croisement se produise, car il pourrait ressembler à « spirituel« Et nuire à l’histoire et aux personnages déjà fantastiques de »Lupin»Mais aussi improbable que cela puisse paraître, c’est toujours possible. Après tout, les croix de Arsène Lupin Oui Sherlock Holmes se sont déjà produits et il n’y a aucune raison pour que cela ne puisse pas être la même chose pour l’écran de streaming.