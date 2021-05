"Lupin le troisième" Annonce une nouvelle grande série animée à venir

Lupin, Aussi connu comme Gentleman Voleur, reste l’un des personnages d’anime les plus anciens, introduit pour la première fois sous la plume du créateur Monkey Punch, et il semble que les fans de la franchise recevront de nouvelles aventures à Arsène et son équipe.

Bien que les détails sur l’histoire de la prochaine série animée soient rares, une nouvelle affiche pour la série à venir, intitulée Lupin La Troisième Partie Six, montre que le groupe de voleurs globe-trotters continuera à faire partie de la Zeitgeist public au sein de la communauté anime.

La révélation de cette nouvelle série faisait partie du cinquantième anniversaire de la franchise Lupin The Third, et la série a commencé comme une série manga des années 1960 et a reçu un nombre ultérieur de séries télévisées ainsi que de longs métrages qui ont suivi le Gentleman Thief.et son idiosyncratique. équipage.

Récemment, Lupin et sa bande ont reçu un film d’animation utilisant des graphiques générés par ordinateur que de nombreux fans pensaient rivaliser avec ceux de Pixar et Dreamworks quand il s’agissait de son style impressionnant.

La série animée sera produite par TMS Entertainment, le studio qui était également responsable du Dr Stone, du détective Conan, de Megaloblox et de Bakugan, pour n’en nommer que quelques-uns.