Lupin: le protagoniste de la série explique pourquoi il voulait le rôle

Arsène Lupin est peut-être l’un des personnages littéraires les plus populaires à sortir de France, un pays où sa popularité est assimilée à celle de Sherlock Holmes. Créé par l’écrivain Maurice Leblanc, ce voleur en col blanc aurait servi d’inspiration méta-narrative à l’une des nouvelles productions de Netflix.

Les stars de la série Omar sy, qui aurait déjà été vu dans des films comme « X-Men: Days of the Future Past». Il y joue Assane Diop, un jeune homme qui, orphelin, trouve refuge dans les pages écrites par Leblanc, s’inspirant des grands coups criminels de son anti-héros pour créer sa propre carrière de voleur en col blanc.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Breaking Bad: Le rôle qui a presque empêché Cranston d’être embauché

Être un personnage important pour les Français, Lupin a traversé les décennies avec un nombre incalculable de performances et d’adaptations au cinéma et à la télévision. Pour quelqu’un comme SyÉtant un «homme aux mille visages», cela aurait été une opportunité parfaite pour mettre en œuvre ses talents histrioniques.

L’acteur partagerait dans une interview au New York Times quelques mots sur son travail dans lequel il semble être l’un des grands succès de l’année. « Si j’avais été britannique, j’aurais dit James Bondmais puisque je suis français, je dis Lupin« , Il dit.

«Il est joueur, il vole, il est entouré de femmes. En outre, c’est un personnage qui joue des personnages. Pour un acteur, il est le meilleur ». Sy commente que le personnage est un élément culturel important, reconnaissant avoir consommé un grand nombre de livres, d’émissions de télévision et même de quelques adaptations de manga.

«C’est la première fois que je joue ce genre de père, qui a beaucoup d’expérience et de questions. Je suis toujours intéressé par la parentalité. Ce n’est pas facile et vous ne pouvez pas dire si vous étiez un bon père ou un mauvais père jusqu’à ce que vos enfants aient grandi. L’idée d’un héritage m’émeut, ce que nous conservons et ce que nous traversons. Pour moi, c’est le vrai sens de la vie, ce qui nous rend humains.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Snowpiercer » a l’approbation pour une troisième saison

« Lupin»Est actuellement dans le top 10 de popularité sur la plateforme. Certains rapports indiquent que la production a déjà été vue par 70 millions d’abonnés au cours des quatre semaines suivant sa première, il sera donc intéressant de savoir comment ses créateurs décideront de continuer la production.