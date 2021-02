« Lupin » et autres séries en français que vous pouvez voir sur Netflix

La série française « Lupin« Non seulement il a été classé dans le Top 10 des productions les plus vues de Netflix, mais il a également établi un nouveau record d’audience sur la plateforme en atteignant 70 millions de foyers au cours de son premier mois de sortie, dépassant » Lady’s Gambit « et » Bridgerton « .

Concernant le succès de la fiction développée à partir du personnage créé par Maurice Leblanc, Screen Rant a partagé une liste avec d’autres productions françaises que les utilisateurs du service peuvent trouver dans le catalogue de Netflix.

10. ENTREPRISE FAMILIALE

« Affaire de famille»Est une comédie qui raconte l’histoire d’une famille parisienne qui a une boucherie casher qui les conduit à la ruine. Mais lorsque Joseph est renvoyé d’une grande entreprise de technologie, il décide de s’impliquer dans l’entreprise familiale et d’apporter quelques changements pour devenir le premier établissement à vendre légalement de la marijuana.

Au début, la famille refuse de changer, mais la crise ne leur laisse d’autre choix que d’apprendre comment fonctionne la vente de médicaments. En plus de le vendre, ils commencent à le cultiver pour s’assurer qu’ils offrent le meilleur produit.

« Family Business », la série française Netflix, a deux saisons (Photo: Netflix)

9. MARIANNE

« Marianne», Créé et réalisé par Samuel Bodin, est une fiction d’horreur de Netflix qui raconte l’histoire d’une jeune romancière qui revient dans sa ville natale après une série d’événements horribles qui s’y déroulent. Elle découvre que son enfance et ses romans ont quelque chose à voir avec cela, et si quelque chose n’est pas fait, la malveillance se répandra et détruira tout.

Forcée d’affronter ses démons, elle découvre que la chose qui la terrifiait depuis qu’elle était petite s’appelle Marianne et c’est une sorcière, elle se nourrit de ses faiblesses pour faire faire sa volonté à Emma. L’être démoniaque veut qu’Emma continue d’écrire ses romans pour qu’il puisse tourmenter les habitants de la ville.

L’histoire de « Marianne » était inachevée (Photo: Netflix)

8. L’EDDY

« Le tourbillon”Est ​​une fiction musicale dramatique réalisée par Damien Chazelle et écrite par Jack Thorne. La série suit les coulisses d’un club de jazz parisien contemporain. Le propriétaire du club sera obligé de faire face à de dangereux criminels alors qu’il se bat pour protéger son lieu, son gang et sa fille adolescente.

« The Eddy » est la première série de Damien Chazelle sur Netflix (Photo: Netflix)

7. PLAN CARDIAQUE (PLAN COEUR)

« Plan coeur»Est une comédie française; le second produit par Netflix La France après « Marseille ». La fiction suit l’histoire de la parisienne Elsa, qui ne peut pas oublier son ex, et ses meilleurs amis décident d’embaucher secrètement une escorte pour l’aider, mais le plan se passe trop bien.

« Heart Plan » est disponible sur le géant du streaming (Photo: Netflix)

6. LE CHALET

« Le Chalet » est une mini-série créée par Alexis Lecaye et Camille Bordes-Resnais et créée le 26 mars 2018 sur la chaîne France 2 puis distribuée à l’international par Netflix. La fiction raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui se réunissent pour l’été dans un chalet des Alpes françaises et qui tombent dans un piège mortel lorsqu’un secret du passé se dévoile.

La première saison de ‘Le Chalet’ compte six épisodes (Photo: Netflix)

5. MARSEILLE

Créé par Dan Franck et avec Gérard Depardieu. « Marseille«Est la première production originale française de Netflix, qui tourne autour de la lutte pour le pouvoir et de la corruption dans une ville où les riches sont de plus en plus éloignés de la rédemption. Le maire de Marseille s’apprête à céder les rênes à son protégé lorsqu’une guerre inattendue éclate pour le contrôle de la ville.

4. POINT NOIR (ZONE BLANCHE)

« Zone Blanche » est une série franco-belge de 2017, créée par Mathieu Missoffe, et qui suit le chef de la police et le nouveau procureur, qui enquêtent sur une série de meurtres et de phénomènes inquiétants qui se déroulent dans une ville située en bordure d’un forêt.

« Zona blanca » est une série créée par Mathieu Missoffe (Photo: Netflix)

3. OSMOSE

Créé par Audrey Fouché, «Osmose«Est une série de science-fiction qui montre les conséquences que les progrès de la technologie peuvent avoir sur la vie des gens. Dans les huit épisodes, les frères Paul et Esther créent une entreprise qui promet de trouver votre âme sœur grâce à une application de rencontres innovante. Mais pour trouver la personne 100% compatible avec le patient, le patient doit permettre l’implantation d’un nanorobot dans le cerveau.

De même, pour tester l’efficacité de l’application, les frères mènent une expérience avec un groupe qui comprend un jeune rêveur qui croit au concept d’âme sœur, un garçon gay à la recherche de son partenaire idéal, un jeune accro du sexe qui croit que trouver le véritable amour changera votre vie, entre autres. Cependant, le prix pour trouver votre âme sœur sera très élevé et le test bêta apportera plus d’une surprise.

« Osmosis » est la troisième série originale française de Netflix après « Marseille » de Gérard Depardieu et la comédie romantique « Heart Plan ». (Photo: Netflix)

2. DIX POUR CENT (DIX POUR CENT)

« Call My Agent! », Créé par Fanny Herrero, décrit la vie d’une prestigieuse agence artistique après la mort accidentelle de son fondateur. Dans chaque épisode, une star de cinéma joue son propre rôle.

Chaque jour, Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette, agents de talent pour l’agence ASK (Samuel Kerr Agency), se battent pour que leurs clients superstar soient heureux et que l’entreprise soit à flot.

1. LUPIN

Créé par George Kay et François Uzan, «Lupin»Est une série d’aventures et de fantaisie inspirée du célèbre personnage littéraire Arsène Lupin, voleur en col blanc et l’un des personnages les plus célèbres de la culture française, créée par Maurice Leblanc.

Bande-annonce de « Lupin », série française Netflix