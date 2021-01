Lupin est la série que vous devez voir si vous manquez La Casa de Papel

Lupin est une nouvelle et réussie production Netflix qui a un vol comme intrigue. Le genre a été revitalisé après le succès de La Casa de Papel, puis d’autres titres tels que El Robo del Siglo ont suivi. Le programme français a été comparé aux voleurs espagnols et est la série idéale pour voir si vous manquez le groupe de The Professor. De quoi s’agit-il?

Le spectacle avec Omar Sy se trouve comme les plus vues sur la plateforme dans le monde depuis sa création le 8 janvier, selon Flixpatrol. Raconte l’histoire de Assane Diop, un nettoyeur qui décide de devenir un grand voleur en col blanc pour rendre visibles certains des pires cas de corruption à Paris et venger la mort de son père.

Lupin: pourquoi vous devriez regarder la série sur Netflix si vous manquez La Casa de Papel

Comme La Casa de Papel, c’est une série de gens qui se rebellent contre le système. De plus, pour tromper la police, le protagoniste utilise son ingéniosité, créativité et compétence combiné avec beaucoup de technologie. Le public a trouvé une référence à Sergio Marquina et a commencé à comparer les deux programmes. L’origami est un autre aspect que les sœurs.

La série « Lupin » sur Netflix est très bonne, elle a des similitudes avec « la maison de papier » – Luis De La Rocha (@ luisernesto91)

Les deux titres sont mélangés entre drame, action et comédie, bien que Lupin ait moins de coups que son homologue espagnol. Un autre point commun est ses célèbres emplacements dans les capitales européennes telles que Paris et Madrid. Alors que des voleurs en combinaisons rouges déambulent sur La CPoignée de pièce et cloche, Diop vise à musée du Louvre.

Bien qu’il existe des différences marquées, les similitudes ont ravi les fans du LCDP, qui attendent avec impatience la cinquième et dernière saison. « La version française du professeur de La casa de papel seule. Dans l’attente de la deuxième saison pour clôturer le grand scénario qui divertit et capture de la même manière cette saison », était le ton des commentaires.