"Lupin" continue: la date de la partie 2 sur Netflix a été fixée

Après « Bridgerton », Netflix a eu un autre succès avec « Lupin ». Dans ce document, la superstar française Omar Sy joue le maître tamis Assane Diop, qui veut découvrir la vérité sur un collier manquant.

Les cinq premiers épisodes de « Lupin » sont disponibles sur Netflix depuis le 8 janvier. Cependant, la première saison se compose d’un total de dix épisodes. Après un méchant cliffhanger, les fans de la série française ont été confrontés à la question: quand va-t-elle continuer?

La suite suit …

L’acteur principal Omar Sy (« Pretty best friends ») donne la réponse décisive sur sa chaîne Instagram: à l’été 2021, le maître voleur Assane Diop entrera dans le second tour. Il écrit en français: « Cette fois, nous l’avons rendu un peu plus précis que » bientôt « . »

« Lupin » est le nouveau favori de Netflix

Certes, ce n’est pas une date précise, mais au moins l’été 2021 peut être travaillé. Surtout après que « Lupin » ait atteint le numéro 1 des charts Netflix dans de nombreux pays en très peu de temps, les fans voulaient savoir comment et, surtout, quand cela allait continuer. Comme le rapporte Augsburger Allgemeine, citant un podcast français, la deuxième partie de la série aurait été complètement tournée.

Voilà ce qu’est « Lupin »

« Lupin » parle d’abord du jeune Assane Diop et de son père, qui travaille comme chauffeur pour un riche entrepreneur. Lorsqu’un collier précieux disparaît, le père d’Assane est accusé et emprisonné.

Le père d’Assane se pend en prison et l’adolescent de 14 ans est orphelin du jour au lendemain. Plusieurs années plus tard, cependant, la chaîne réapparaît de manière inattendue et Assane Diop, désormais un voleur professionnel et extrêmement polyvalent, fait tout son possible pour savoir ce qui est arrivé à la chaîne et pourquoi le vol a été imputé à son père.